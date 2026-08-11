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Vojvodina dovela reprezentativca Srbije: Poslije šest godina u Njemačkoj stiže u Novi Sad

Vojvodina dovela reprezentativca Srbije: Poslije šest godina u Njemačkoj stiže u Novi Sad

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Erhan Mašović je sada i zvanično potpisao za Vojvodinu i zadužiće dres kluba iz Novog Sada.

Erhan masovic potpisao za vojvodinu Izvor: MN PRESS

Vojvodina je ozvaničila veliko pojačanje, stigao je reprezentativac Srbije Erhan Mašović. Iskusni 26-godišnjak iz Novog Pazara dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa njemačkim Bohumom.

Mašović nastupa na pozicijama zadnjeg veznog i štopera. a ponikao je u Čukaričkom. Nakon toga je prodat Brižu koji ga je pozajmljivao Trenlčinu i Horsensu, a onda se pronašao u Bohumu gdje je bio šest godina i odigrao je 127 mečeva. Za seniorsku selekciju Srbije odigrao je pet mečeva, a nastupao je za mlađe selekcije od U16 do U21 nivoa i tu je skupio čak 62 nastupa.

Saopštenje Vojvodine

"Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je Erhan Mašović novi štoper "stare dame". Mašović je potpisao ugovor sa Vojvodinom do ljeta 2028. godine, stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je u junu istekao ugovor sa njemačkim Bohumom. Mašović se sada vraća u srpski fudbal nakon devet godina, pošto je tada iz Čukaričkog otišao u Klub Briž, a kasnije se kalio u slovačkom Trenčinu i danskom Horsensu, te je 2020. ostvario transfer karijere u Bohum. U međuvremenu, Mašović je postao i reprezentativac Srbije, za koju je debitovao 2022. godine i do sada je upisao pet nastupa za "orlove". Fudbalski klub Vojvodina želi Erhanu Mašoviću mnogo sreće i uspjeha u dresu stare dame", piše u saopštenju Vojvodine. 

(MONDO)

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Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

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Tagovi

Erhan Mašović FK Vojvodina

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