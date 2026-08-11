Zvezda ide u Azerbejdžan ako dobije Hapoel

Sabah iz Bakua ide na Crvenu zvezdu u plejofu kvalifikacija za Ligu šampiona, ako crveno-bijeli prođu Hapoel Berševu. Veljko Simić i Ksander Severina su predvodili tim iz Azerbejdžana do senzacije.

Izvor: Morten Kjaer / Gonzales Photo / Profimedia

Crvena zvezda nije ni počela svoj revanš meč sa Hapoelom iz Berševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a već zna na koga će ako uspije da prođe dalje. Crveno-bijeli će u slučaju da uđu u plejof kvalifikacija za Ligu šampiona igrati sa Sabahom iz Bakua.

Prvak Azerbejdžana je na svom terenu razbio danski Orhus i nakon 0:0 u prvom poluvremenu u drugom je domaći tim zgazio rivala i bilo je 4:0. A kako su stvari izgledale na terenu moglo je to da bude i ubjedljivije.

Kako je Sabah prošao?

Veljko Simić gol za Sabah Izvor: YouTube/Arena sport

Nakon što je u prvom meču bilo 2:1 za Orhus kada je Bogere dao dva gola za Dance, a Veljko Simić je sve započeo i u Bakuu. On je dao gol za 1:0 u 60. minutu nakon koga se danski tim apsolutno raspao na terenu.

Nakon toga je poslije centaršuta Isajeva Solve pogodio za 2:0 u 67. mintuu i šanse su nastavile da se ređaju. Mikels je dao gol za 3:0 u 78. minutu, a nekadašnji vezista Partizana Ksander Severina je zapečatio sudbinu rivala sa golom u 89. minutu za 4:0.

Crvena zvezda je u prvom meču sa Hapoelom u Sombathelju u Mađarskoj izgubila sa 1:0 poslije kiksa odbrane, a ukoliko srpski šampion to ne nadoknadi igraće sa češkom Viktorijom iz Plzenja u plejofu kvalifikacija za Ligu Evrope.

(MONDO)

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