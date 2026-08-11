Velški ragbista (34) preminuo nakon prebijanja u Turskoj

Velški ragbista Skot Džejms preminuo je tri nedjelje nakon što je prebijen u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Tragične vijesti nam dolaze iz Turske gdje je preminuo velški ragbista Skot Džejms. Imao je samo 34 godine, a nesrećni sportista je preminuo nakon što se tri nedjelje borio za život. On je boravio u Turskoj gdje se potukao sa članom obezbjeđenja u jednom baru i sada je od posljedica udarca preminuo.

Ragbista koji je nastupao za ekipu Maesteg Seltik RFC je pretrpio teške povrede glave još u ranim jutarnjim satima 5. jula dok je bio na ljetovanju u Turskoj. Kako javljaju strani mediji do sukoba je došlo nakon verbalne rasprave sa jednom grupom ljudi, a onda je radnik obezbjeđenja udario Skota Džejmsa u glavu. On je izgubio ravnotežu i potiljkom udario o pod.

Nakon što je hitno zbrinut u jednoj turskoj bolnici transportovan je na liječenje u Veliku Britaniju, a nakon tri nedjelje borbe u bolnici "Rojal Glamoran" on je podlegao povredama 26. jula. Obdukcija je izvršena 3. avgusta u Univerzitetskoj bolnici Velsa i otkriveno je da je uzrok smrti teška povreda glave uz frakturu slijepoočnog dijela lobanje i nagnječenje moždanog tkiva. Istraga je još u toku.

(MONDO)