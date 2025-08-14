"Rekli mi da spavam s čelnikom lige zbog dugova": Šefica kluba otišla im je čula skandaloznu ideju vlasnika

Veliki skandal u engleskom sportu. Direktorki tamošnjeg ragbi kluba Kler Bredberi gazde kluba sugerisale da spava sa čelnicima lige zbog problema kluba koji vodi.

Izvor: linkedin.com

Direktorka engleskog ženskog ragbi tima Salford Red Devils Kler Bredberi podnijela je ostavku nakon što su joj vlasnici kluba sugerisali da "spava sa funkcionerom lige" da bi tako "izgladila" finansijske probleme kluba usled nagomilanih dugova.

Kler Bredberi podnijela je ostavku nakon i iznijela u javnost skandalozne poruke koje su joj uputili dojučerašnji saradnici. Salford Red Devilse vodi konzorcijum predvođen biznismenom Dariom Bertom, koji je preuzeo klub uoči početka sezone.

Bredberi je došla u Salford iz ragbi kluba Sejl Šarks u oktobru prošle godine, a javno je kritikovala vlasnike kluba u izuzetno otvorenoj objavi na Linkedinu, u kojoj iznosi tvrdnje o mizoginom komentaru.

"Ono što je za mene bio posao iz snova, za koji sam se toliko trudila i na koji sam bila izuzetno ponosna, postalo je nešto što više ne mogu da radim", napisala je Bredberi i navela da joj plata za jul nije isplaćena.

"U posljednjih nekoliko mjeseci, uslovi pod kojima sam ja i moje kolege morali da radimo, doprinijeli su da ne mogu da ispunim svoje obaveze onako kako bih željela - ni za sebe, ni za klub. Važno mi je da podijelim i nešto lično, kao žena na visokoj poslovnoj poziciji. Mizogini, neprimjereni komentar vlasništva, koje je sugerisalo da spavam sa nekim iz RFL-a kako bismo 'izgladili stvari', je neprihvatljiv.

U tom trenutku sam ćutala jer sam željela da klub uspije. Razočarana sam što tada nisam reagovala, ali sada to govorim javno, jer se to mora čuti - zbog integriteta i napretka ragbi lige i svih žena koje rade u sportu."

Portparol RFL-a izjavio je tim povodom da su uvredljivi i neprihvatljivi "bilo kakav govor ili sugestije ovog tipa".

Red Devils trenutno zauzimaju posljednje mjesto u Superligi, sa samo dvije pobjede u 21 utakmici, a prošle nedjelje su izgubili 80:6 od Hala. Gradonačelnik Velikog Mančestera Endi Bernam izjavio je u četvrtak da "veoma pomno prati situaciju".

"Pitanje je: šta se može učiniti da se stvari promijene?", dodao je. "Konzorcijum je došao sa obećanjem da će otplatiti dugove i značajno investirati. Očigledno, to se nije desilo."

Izvršni direktor RFL-a Toni Saton izjavio je prošle nedelje da su finansijski problemi Salforda "štetni i iscrpljujući za sport", ali da je "jedina alternativa" odobrenju preuzimanja kluba početkom godine bila "vrlo vjerovatna i trenutna propast kluba".

Salford je u ponedjeljak objavio saopštenje u kojem tvrdi da se klub "neće ugasiti", preni je "Dejli mejl".