Sašu Obradovića posebno naljutio jedan detalj iz Pariza: "Nismo bili u utakmici"

Saša Obradović je nakon poraza protiv Pariza posebno bio ljut na svoje igrače zbog poena nakon situacija u kojoj su davali poene crveno-bijeli. Pretrčao je goste domaći tim.

Crvena zvezda je odigrala jako loš meč u Parizu i izgubila je od domaćina 102:92. Moglo je to da bude i dosta gore da Džared Batler nije ubacio 31 poen, a od toga 22 u posljednjih 10 minuta.

Nije bilo neizvjesne završnice, sve je bilo gotovo nakon 30 minuta igre bio je jako nezadovoljan trener crveno-bijelih Saša Obradović. Njegov prvi utisak je da je rival sasvim zasluženo pobijedio.

"Pariz je zaslužio da pobijedi, nismo bili u utakmici. Imali smo neke loše odluke, ali moramo da im čestitamo jer su zaslužili. Ne dijelim mišljenje da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, previše smo poena primili. Njihove kontre, čak i kada smo postizali poene trčali su nam u leđa nismo dobro zagrađivali njihove šuteve i na kraju smo zbog toga izgubili", rekao je Obradović poslije poraza.

"Mislim da je potpuno zaslužena pobjeda i vidi se da smo dole u energetskom i fizičkom planu. Sada neke stvari koje smo dobro radili nisu tu. Stvari koje smo znali pred utakmicu da će da budu nismo zaustavili. Davali su dosta poena iz kontri, pogotovo trojki: Sve u svemu nismo bili na svom nivou da bismo pobijedili svoju utakmicu. U ovakvoj utakmici moraš da imaš više raspoloženih igrača.

Ne gledam da li je Beograd ili ne, mučili smo se i protiv Bolonje. Da li kod kuće ili na strani, mora više igrača da produkuje", rekao je za "Arenu sport" poslije meča.

Pariz je došao do pobjede poslije šest izgubljenih utakmica i sada je prekinuta jedna od najgorih serija Evrolige ove sezone, dok je Zvezda nastavila sa lošim igrama na strani.

