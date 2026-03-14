Erera majstorijom srušio "Želju", pa poručio: "Hvala navijačima na podršci, idemo dalje, ništa nije gotovo!"

Kolumbijski lijevi bek izrastao je u junaka navijača Borca na današnjem duelu.

Spektakularnim golom Sebastijana Erere, Borac je došao do pobjede (0:1) na Grbavici u duelu sa Željezničarom.

Kada je već djelovalo da će dva tima podijeliti bodove, Kolumbijac je izveo slobodan udarac sa desne strane i majstorski pogodio suprotni ugao gola na kojem je stajao Muftić, koji je do tada u 5-6 navrata sačuvao svoj tim.

"Teška utakmica, normalno, kao i svaki put kad se igra ovdje. Svih 90 minuta insistiramo na golu, ali smo uspjeli da ga postignemo na samom kraju. Hvala navijačima na podršci, idemo dalje, još nije gotovo, idemo sad da se odmorimo i čekamo utakmicu sljedećeg vikenda", rekao je Erera poslije meča sa Sarajlijama.

Borac će u narednom, 26. kolu, biti domaćin Radniku, a ovaj meč igra se sljedeće subote (21. mart) od 18.30 časova.







Tablice omogućuje

