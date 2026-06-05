Gotov plej-in, nema više kalkulacija: Evo ko je ostao u trci za zlato

Poznati su svi četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva u basketu 3x3

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Plej-in FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 završen je i sada su poznati svi učesnici četvrtfinala. Srbija je prva saznala rivala, a u borbi za plasman među četiri najbolje ekipe svijeta sastaće se sa Holandijom u meču koji je na programu u subotu od 18 časova.

Holandija je bila bolja od Češke 21:15, dok je u drugom meču za prolaz u četvrtfinale slavila Letonija, koja je poslije veoma neizvjesne završnice pobijedila Novi Zeland 21:19. Tako će se u drugom četvrtfinalu sastati Letonija i Litvanija, pa je već sada jasno da vrhunskog basketa neće nedostajati.

Potencijalnom pobjedom Srbije nad Holandijom, naš tim bi igrao protiv boljeg iz meča Letonija - Litvanija.

Na drugoj strani žrijeba nalazi se Njemačka, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Austrije. Austrijanci su do mjesta među osam najboljih stigli ubjedljivom pobjedom nad Belgijom rezultatom 21:13. Posljednji četvrtfinalni par čine Sjedinjene Američke Države i Francuska. Francuzi su u plej-inu savladali Madagaskar 16:10 i tako zakazali duel sa Amerikancima.

Situacija je jasna i u ženskoj konkurenciji. Mađarska je pobedila Letoniju 17:16 i izborila četvrtfinalni duel sa Holandijom, dok je Australija bila bolja od Kine 21:11 i za mjesto u polufinalu igraće protiv Ukrajine.

Na drugoj strani žrijeba Azerbejdžan je savladao Litvaniju 14:12 i zakazao četvrtfinalni okršaj sa Njemačkom, dok će Sjedinjene Američke Države igrati protiv Francuske, koja je u dramatičnoj završnici bila bolja od Češke rezultatom 10:9.