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Real Madrid ostaje bez Rodrija? Barselona u posljednji čas napravila haos

Real Madrid ostaje bez Rodrija? Barselona u posljednji čas napravila haos

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Rodri je bio na korak od prelaska u Real Madrid, ali sada djeluje bliže Barseloni. U posljednji čas se razbuktala bitka između dva španska velikana za njegov potpis.

Rodri ide u Barselonu umjesto u Real Madrid Izvor: Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia

Rodri je nova transfer priča ljeta. Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i najbolji igrač nedavno završenog Svjetskog prvenstva po svemu sudeći neće nastaviti karijeru u Mančester sitiju. Vratiće se u Španiju, ali je pitanje gdje?

Navodno je Rodri nedjeljama pregovarao sa Real Madridom i njegov dolazak u redove "kraljevskog kluba" je prema nekim medijima u Španiji bio gotova stvar, ali sada izgleda taj posao kvari niko drugo nego Barselona. 

Prema Fabriciju Romanu katalonski klub je započeo pregovore kako sa samim igračem tako i sa Mančester sitijem oko potrencijalnog transfera. Navodno su "građani" spremni da ga puste i jedino što je potrebno da Barselona ponudi isti novac kao Real Madrid kako bi Rodri mogao na "Nou Kamp". 

Atletikov klinac između Barse i Reala

Rodri je zapravo rođeni Madriđanin i počeo je da trenira u Rajo Mahadahondi, a onda je godinama bio u omladinskim kategorijama Atletiko Madrida. Odatle ga je uzeo Viljareal 2013. godine i prvo ga isprobao u B timu. Poslije jedne sezone prešao je u prvi tim odakle se vratio u Atletiko Madrid 2018. godine. Poslije samo godinu dana prešao je u Mančester siti. 

Za selekciju Španije je odigrao 70 mečeva i dao četiri gola. Sada je na Mundijalu bio ključni igrač Španije na putu ka drugoj tituli prvaka svijeta i sva je prilika da će se u domovinu vratiti. Pitanje je samo gdje?

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Tagovi

Rodri fudbal Real Madrid FK Barselona transferi

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