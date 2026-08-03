logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji igrač Mundijala otišao na Durmitor: Uživa u selu koje obožava Đoković

Najbolji igrač Mundijala otišao na Durmitor: Uživa u selu koje obožava Đoković

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i dobitnik nagrade za najboljeg igrača Mundijala Rodri je otišao na Žabljak i tamo se sprema za novu sezonu

Rodri na Durmitoru Izvor: instagram/etnokatundurmitor

Rodri je najbolji fudbaler nedavno završenog Svjetskog prvenstva. Dobio je nagradu poslije osvajanja šampionata sa reprezentacijom Španije. U finalu je pobijeđena Argentina posle produžetaka (1:0), a nekadašnji osvajač Zlatne lopte je dobio i priznanje za najboljeg.

Od tada su krenule spekulacije da li će preći u Real Madrid, da li napušta Mančester siti poslije odlaska Pepa Gvardiole. Kako on na sve to reaguje? Tako što je otišao u Crnu Goru. I to na planinu Durmitor na Žabljaku.

Posjetio je etno-katun "Durmitor" koji drže trojica braće Karadžić, a koji se nalazi na Durmitoru na šest kilometara od Žabljaka. Odmah je sjeo na konja i obišao nevjerovatnu prirodu koja krasi ovo predivno mjesto na dobro poznatoj planini.

"Velika nam je čast što je Rodri, kapiten Španije i jedan od najboljih fudbalera svijeta odabrao naš etno-katun za uživanje u prirodi i jahanju", stoji u kratkoj objavi uz snimak koji je brzo obišao planetu.

Novak obožava ovo mjesto

Novak Đoković voli Crnu Goru, bilo da je more gdje je sada ili planina, često je posjećivao Žabljak. Tako je bilo više puta, a bio je u istom etno-selu.

I najveći teniser svih vremena je kao i Rodri jahao konje, uživo u prirodi i punio baterije. Ko zna, možda mu je baš i Nole preporučio ovo mjesto za oporavak pošto je bio na finalu Mundijala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rodri Durmitor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC