Najbolji igrač Mundijala otišao na Durmitor: Uživa u selu koje obožava Đoković

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i dobitnik nagrade za najboljeg igrača Mundijala Rodri je otišao na Žabljak i tamo se sprema za novu sezonu

Izvor: instagram/etnokatundurmitor

Rodri je najbolji fudbaler nedavno završenog Svjetskog prvenstva. Dobio je nagradu poslije osvajanja šampionata sa reprezentacijom Španije. U finalu je pobijeđena Argentina posle produžetaka (1:0), a nekadašnji osvajač Zlatne lopte je dobio i priznanje za najboljeg.

Od tada su krenule spekulacije da li će preći u Real Madrid, da li napušta Mančester siti poslije odlaska Pepa Gvardiole. Kako on na sve to reaguje? Tako što je otišao u Crnu Goru. I to na planinu Durmitor na Žabljaku.

Posjetio je etno-katun "Durmitor" koji drže trojica braće Karadžić, a koji se nalazi na Durmitoru na šest kilometara od Žabljaka. Odmah je sjeo na konja i obišao nevjerovatnu prirodu koja krasi ovo predivno mjesto na dobro poznatoj planini.

"Velika nam je čast što je Rodri, kapiten Španije i jedan od najboljih fudbalera svijeta odabrao naš etno-katun za uživanje u prirodi i jahanju", stoji u kratkoj objavi uz snimak koji je brzo obišao planetu.

Novak obožava ovo mjesto

Novak Đoković voli Crnu Goru, bilo da je more gdje je sada ili planina, često je posjećivao Žabljak. Tako je bilo više puta, a bio je u istom etno-selu.

I najveći teniser svih vremena je kao i Rodri jahao konje, uživo u prirodi i punio baterije. Ko zna, možda mu je baš i Nole preporučio ovo mjesto za oporavak pošto je bio na finalu Mundijala.