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Katastrofa za Španiju: Osvajač Zlatne lopte napušta Mundijal - mora na operaciju

Katastrofa za Španiju: Osvajač Zlatne lopte napušta Mundijal - mora na operaciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Loše vijesti za Španiju – Rodri ide na operaciju i završava Mundijal!

Rodri mora na operaciju Izvor: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Španija je doživjela ozbiljan udarac na Svjetskom prvenstvu - Rodri neće moći da nastavi učešće na turniru, pošto je potvrđeno da ga uskoro očekuje operacija, prenose britanski i španski mediji.

Kako navodi "Daily Mail", ljekarski tim je nakon dodatnih pregleda donio odluku da je hirurški zahvat neizbježan, zbog čega je njegov nastup na Mundijalu završen prije vremena.

Rodri je bio jedan od ključnih igrača u sistemu Španije, a njegov izostanak predstavlja ogroman problem za selektora u nastavku takmičenja. Posebno se ističe njegova uloga u kontroli ritma igre i stabilnosti veznog reda, što sada postaje ozbiljan izazov za tim.

Iako se još čekaju zvanični detalji o prirodi povrede, strani mediji ističu da se radi o problemu koji ne može da se sanira bez operacije i dužeg oporavka.

Španska javnost već reaguje zabrinuto, jer je Rodri bio jedan od igrača od kojih se očekivalo da nosi tim u odlučujućim mečevima turnira.

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Tagovi

Mundijal 2026 Španija Rodri

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