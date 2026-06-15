Istorijska senzacija na Svjetskom prvenstvu: Zelenortska Ostrva šokirala Španiju!

Reprezentacija Španije odigrala samo nerešeno (0:0) protiv debitanta na Mundijalu - Zelenortskih Ostrva!

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Zelenortska Ostrva, ostrvska država od 500.000 stanovnika iz Atlantskog okeana, slave istorijski uspjeh svoje reprezentacije - 0:0 protiv Španije. Moćna "Crvena furija", prvak sveta iz 2010. i aktuelni šampion Evrope nije uspjela da probije čvrstu odbranu afričke selekcije - debitanta na Svjetskom prvenstvu.

I ne samo to, već su u 90. minutu autsajderi u svom prvom nastupu krenuli po vođstvo i udarcem Kevina Pinja izborili korner, a onda imali i veliku šansu poslije kornera, udarcem Dinija Boržesa.

Španci nisu bili spremni za tako uporan otpor autsajdera, koji je igrao svoj prvi meč na Mundijalu. Ipak, ekipa koja je deklasirala Srbiju uoči Svjetskog prvenstva pokazala se kao izuzetno borben, organizovan i "pismen" tim, koji nije bio impresioniran nastupom na Mundijalu, a ni veličinom protivnika.

Selektor Španije Luis De La Fuente u posljednjih 20 minuta uveo je i najkreativnije igrače sa klupe - Lamina Jamala, Danija Olma, ušao je i eksplozivni ofanzivac Niko Vilijams - i ništa nije pomoglo. Zelenortska Ostrva, koja su na putu ka Mundijalu eliminisala Kamerun u grupi, krvavo su zaradila svoj bod i dugo će ga pamtiti.

Španiji će ovaj kiks biti i šamar pred nastavak grupne faze i utakmice protiv Saudijske Arabije 21. juna i Urugvaja, 27. juna. Zelenortska Ostrva će pod vođstvom selektora Bubiste nastaviti da piše istoriju na Mundijalu!