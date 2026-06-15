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Japanci još jednom oduševili planetu: Pogledajte šta su ostavili u svlačionici

Japanci još jednom oduševili planetu: Pogledajte šta su ostavili u svlačionici

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Azijska selekcija uspjela je da izbori remi u 89. minutu utakmice protiv Holandije.

Japanci pospremili svlačionicu poslije duela sa Holandijom Izvor: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Japana uspjeli su da izvuku remi protiv favorizovane Holandije 2:2 na otvaranju Svjetskog prvenstva, a nisu oduševili samo na terenu.

Osim discipline koju su demonstrirali tokom utakmice, još jednom su potvrdili da su gospodska nacija. Stanje u kom su ostavili svlačionicu, ponovo je šokiralo planetu.

Nema sumnje da su bili umorni, iscrpljeni i da su što prije htjeli da se vrate u svoju bazu, ali to ih nije omelo da pospreme iza sebe i ostave sve pod konac. 

Japanci su ostavili složene peškire, flašice i zahvalnicu organizatorima, pa se tek onda uputili na odmor. Takođe, zanimljiv detalj je snimljen u centru prostrorije gdje su ostavljeni origami zmajevi koji simbolišu zahvalnost i prijateljstvo.

Pogledajte u kakvom stanju su ostavili svlačionicu

Podsjetimo, Japancima je remi donio Daiči Kamada u 89. minutu meča, a za azijsku selekciju je pogodio još Keito Nakamura. Golove za Holandiju su dali Van Dajk i Smervil. U okviru iste grupe, Švedska je demolirala Tunis sa 5:1.

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