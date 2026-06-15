U čemu je tajna lopte za Svjetsko prvenstvo? Šalje podatke 500 puta u sekundi i rješava VAR dileme

Adidas Trionda u sebi krije specijalni senzor koji šalje podatke sa terena čak 500 puta u sekundi, popunjavajući praznine koje ostavljaju kamere na stadionu.

Izvor: adidas

Zvanična lopta koja se koristi na aktuelnom Svjetskom prvenstvu u fudbalu bilježi i šalje podatke sa terena znatno brže nego bilo koja kamera uperena u travnjak.

Model pod nazivom Adidas Trionda u sebi sadrži specijalni senzor ubrzanja koji registruje podatke o kretanju lopte čak 500 puta u sekundi - što znači da sistem pravi novo očitavanje svake druge milisekunde.

Ova nevjerovatna brzina omogućava sistemu da odredi tačan trenutak kada je igrač dodirnuo loptu sa daleko većom preciznošću nego što to mogu standardni video snimci.

Primjera radi, kamera koja snima u 60 kadrova u sekundi pravi novu sliku na svakih 16,7 milisekundi. Čak i naprednije kamere od 120 kadrova ostavljaju "prazninu" od 8,3 milisekundi između dva kadra. Čip unutar lopte popunjava te praznine ekstremno gustom bazom podataka o kretanju.

Izvor: adidas

Ova tehnologija igra ključnu ulogu kod poluautomatskih odluka o ofsajdu.

Sistem kombinuje podatke iz lopte sa praćenjem pozicije igrača i vještačkom inteligencijom kako bi se utvrdio tačan trenutak upućivanja pasa. Sudije zatim taj milisekund upoređuju sa položajem napadača i odbrane. Senzor takođe pomaže u prepoznavanju minimalnih, spornih kontakata, što drastično skraćuje vrijeme koje VAR provodi provjeravajući skretanja lopte i potencijalna igranja rukom.

Sama brzina od 500 Hz nije novost, jer je Adidas istu frekvenciju koristio i sa loptom Al Rihla na prvenstvu u Kataru 2022. godine. Međutim, ono što se promijenilo jeste mjesto gdje se senzor nalazi.

Izvor: adidas

U Kataru je elektronika visila u samom centru unutrašnje gume. Kod modela Trionda, čip je smješten unutar posebno dizajniranog sloja, direktno ispod jednog od četiri spoljna panela lopte.

Pošto bi postavljanje elektronike na samo jednu stranu stvorilo neravnotežu u težini, Adidas je postavio kontra-tegove ispod preostala tri panela. Ovaj raspored je napravljen da bi se očuvao balans i stabilnost lopte u letu, dok je unutrašnja konstrukcija znatno pojednostavljena.

Spoljašnjost lopte takođe je pretrpjela ozbiljan redizajn.

Trionda koristi samo četiri termički spojena panela sa dubokim šavovima i teksturnim elementima koji ravnomjerno raspoređuju aerodinamički otpor i poboljšavaju prianjanje u vlažnim uslovima. Pametna elektronika unutar lopte zato predstavlja samo dio većeg inženjerskog paketa koji spaja senzore, bežični prenos podataka, nauku o materijalima i aerodinamičke karakteristike.

Vredi napomenuti da lopta ne donosi nikakve sudijske odluke sama. Ona isključivo služi kao dodatni izvor podataka visoke rezolucije za VAR sistem. Gledaocima na ekranima ona i dalje djeluje kao klasična fudbalska lopta, ali unutar nje se nalazi robustan uređaj za praćenje kretanja koji trpi udarce pri brzinama karakterističnim za auto-put.