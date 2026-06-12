Instagram Plus stigao i u BiH: Evo koje nove funkcije donosi pretplata od 3,99 dolara

Nova pretplatnička usluga Instagram Plus postepeno stiže korisnicima u BiH. Donosi tajno gledanje storija, detaljniju statistiku i brojne opcije personalizacije.

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Nova pretplatnička usluga Instagram Plus počela je postepeno da se pojavljuje i korisnicima u Bosni i Hercegovini, donoseći niz dodatnih opcija koje nisu dostupne u besplatnoj verziji popularne društvene mreže.

Ipak, iz kompanije Meta naglašavaju da će Instagram i dalje ostati besplatan za korištenje, dok je pretplata namijenjena korisnicima koji žele naprednije funkcije i detaljniju kontrolu nad sadržajem koji objavljuju.

Među najzanimljivijim novitetima nalaze se prošireni statistički podaci za storije. Korisnici koji se pretplate mogu vidjeti koliko je puta neko ponovo pregledao njihov stori, a uvedena je i mogućnost pretrage liste pregleda kako bi lakše provjerili da li je određena osoba vidjela objavu.

Izvor: Instagram

Instagram Plus donosi i opciju diskretnog pregledanja tuđih storija, bez ostavljanja traga u listi pregleda.

Promjene se odnose i na trajanje sadržaja. Storiji sada mogu ostati aktivni do 48 časova umjesto dosadašnja 24, a pretplatnici dobijaju i mogućnost da njihove objave imaju prioritet u prikazu kod prijatelja.

Nova usluga omogućava i kreiranje neograničenog broja lista za dijeljenje sadržaja sa različitim grupama prijatelja, kao i objavljivanje fotografija direktno na profil bez pojavljivanja u početnom feedu pratilaca.

Za korisnike koji vole personalizaciju dostupne su dodatne opcije, uključujući promjenu ikonice aplikacije, nove fontove za biografiju profila i mogućnost da na vrh profila zakače do šest objava, umjesto dosadašnje tri.

Instagram Plus se trenutno postepeno aktivira korisnicima širom svijeta, pa tako i u BiH, što znači da opcija možda još nije dostupna na svim nalozima.

Mjesečna pretplata iznosi 3,99 dolara, a iz Mete najavljuju da bi u narednom periodu trebalo da stignu i nove funkcije.