logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ove fotografije influenseri neće objavljivati: Evo kako radi Instants, novi Instagramov eksperiment

Ove fotografije influenseri neće objavljivati: Evo kako radi Instants, novi Instagramov eksperiment

Autor N.D. Izvor Smartlife
0

Instagram je upravo lansirao opciju koja vas primorava da svijetu pokažete svoju pravu, spontanu stranu.

Kako radi Instants Instagramu Izvor: Samuel Boivin / Shutterstock.com

Instagram želi da se vrati vremenu kada su se na ovoj mreži dijelile stvarne, mutne i spontane fotke - prije nego što su platformom zavladali influenseri, profesionalna montaža i savršeni filteri.

Kompanija je lansirala novu funkciju, ali i potpuno zasebnu aplikaciju pod nazivom Instants.

U čemu je "štos"? Sve što snimite nestaje čim vaši prijatelji to pogledaju. Nema uljepšavanja, nema laži. Da stvar bude još restriktivnija, Instants vam uopšte ne dozvoljava da učitate fotografiju iz galerije telefona, niti da koristite bilo kakve filtere ili alate za uređivanje. Jedino što možete jeste da dodate kratak natpis i okinete fotku u trenutku.

Pogledajte

00:19
Instagram Instants
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Fotografije koje objavite ostaju u vašoj privatnoj arhivi do godinu dana, a kasnije ih možete sakupiti u jedan kratak rezime (recap) i podijeliti kao Story.

Ukoliko ne želite da skidate posebnu aplikaciju, novoj opciji možete pristupiti direktno iz Instagram DM sandučeta, klikom na ikonicu naslaganih fotografija u donjem desnom uglu. Kada snimite fotku, birate da li će biti vidljiva bliskim prijateljima ili krugu ljudi sa kojima se međusobno pratite. Ako se u sekundi pokajete, postoji dugme "Undo" koje vam daje kratak rok da obrišete sliku pre nego što je bilo ko vidi.

Iz Instagram-a poručuju da je posebna aplikacija trenutno u eksperimentalnoj fazi za iOS i Android u odabranim zemljama: "Testiramo Instants već neko vrijeme i glavna stvar koju smo čuli jeste da ljudi žele brži i lakši način da odmah pristupe kameri bez skretanja pažnje na druge stvari".

Izvor: Instagram

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, naročito za mlađe korisnike. Sve Instagram-ove mere roditeljskog nadzora automatski se preslikavaju na Instants.

To znači da tinejdžeri imaju automatsku zabranu pravljenja skrinšotova ili snimanja ekrana, dok je pristup aplikaciji podrazumjevano ograničen u periodu od 22 časa do 7 ujutru. Takođe, roditelji će istog trenutka dobiti obaveštenje na svom telefonu ako njihovo dijete preuzme zasebnu Instants aplikaciju.

Izvor: B92

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS