Instagram uvodi stroge zabrane za tinejdžere širom svijeta: Evo šta više neće vidjeti na mreži

Meta uvodi globalna ograničenja za tinejdžere na Instagramu - filtrira nasilje, drogu i ograničava komentare.

Izvor: Ilija Baošić

Nakon sudske borbe u Americi i optužbi da nanosi štetu maloljetnicima, kompanija Meta je odlučila da stroga ograničenja sadržaja za tinejdžere primjeni na globalnom nivou. Ono što je počelo kao test u par zemalja, sada postaje globalni standard za svaki tinejdžerski nalog na Instagramu.

Glavni cilj? Da se mladima drastično manje prikazuju teme poput ekstremnog nasilja, eksplicitnog sadržaja i upotrebe droga.

Kompanija ide korak dalje od puke cenzure. Instagram će od sada potpuno sakriti ili prestati da preporučuje objave koje sadrže neprikladan rječnik, rizične akrobacije ili pribor konzumiranje narkotika.

Nova funkcija pod nazivom "Ograničeni sadržaj" (Limited Content) donosi i jednu radikalnu promjenu - tinejdžerima se praktično onemogućava da ostavljaju ili primaju komentare ispod objava.

Meta je priznala da nijedan sistem nije savršen, ali povlače jasnu paralelu sa bioskopom:

"Baš kao što možete vidjeti sugestivan sadržaj ili čuti grub jezik u filmu koji je ocijenjen za uzrast 13+, tinejdžeri povremeno mogu vidjeti nešto slično na Instagramu, ali mi ćemo nastaviti da činimo sve što možemo kako bi takvi slučajevi bili što rjeđi", navodi se su u zvaničnom blogu.

Zanimljivo je da je Meta ranije pokušala da ove promjene nazove PG-13 rejtingom. To je izazvalo bijes filmskih udruženja koja su zaprijetila tužbom, tvrdeći da se filmovi ne mogu porediti sa nepredvidivim sadržajem na mrežama, prenosi Kamatica.

Zato Meta sada ove filtere naziva diskretnije - "Instagram ekvivalentom" sadržaja za mlade.

Ovaj potez je direktna posljedica presuda u Novom Meksiku i Los Anđelesu, gdje je kompanija proglašena odgovornom za uticaj na mentalno zdravlje mladih. Za roditelje ovo znači mirniji san, dok za tinejdžere Instagram postaje značajno sterilnija i strože kontrolisana platforma.