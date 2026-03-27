Obožavaćete novu Instagram funkciju: Stiže offline gledanje "rilsova"

Autor Vesna Kerkez
Instagram razvija opciju za offline gledanje Reels videa, uz automatsko preuzimanje sadržaja.

Instagram bi uskoro mogao da dobije dugo traženu funkciju – gledanje Reels videa bez internet konekcije. Prema informacijama iz preliminarnog uvida u programski kod aplikacije, kompanija radi na opciji koja omogućava automatsko preuzimanje sadržaja za offline korišćenje.

Funkcija pod nazivom "Manage offline downloads" omogućiće korisnicima da unaprijed preuzmu određeni broj videa, kako bi ih mogli gledati kasnije, na primjer tokom ljeta ili u zonama bez signala. Sistem bi radio slično kao kod streaming servisa, gdje aplikacija "u pozadini" priprema sadržaj za kasnije gledanje, prenosi Benchmark.

Prema dostupnim informacijama, korisnici će imati potpunu kontrolu nad ovom funkcijom. Biće moguće ograničiti download samo na Wi-Fi mrežu, kao i definisati maksimalan broj sačuvanih video klipova, na primer: 10, 30 ili 50 klipova, prenosi Android Headlines.

Takođe, Instagram planira fleksibilan način prikaza offline sadržaja. Preuzeti Reels video zapisi mogli bi se pojavljivati direktno u feed-u bez potrebe za internet konekcijom, ali i kroz posebnu sekciju unutar aplikacije.

Ovakav pristup već koriste platforme poput YouTube i Netflix-a, pa je jasno da Instagram želi da dodatno zadrži korisnike i u situacijama kada nisu online.

Za sada nema zvaničnog datuma kada će ova opcija biti dostupna svima. Međutim, s obzirom na to da je funkcionalnost već u poodmakloj fazi razvoja, vrlo je vjerovatno da će se u narednim mjesecima pojaviti kroz test verzije aplikacije.

