logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meta uvodi pretplate za Facebook, Instagram i WhatsApp, osnovno korišćenje ostaje besplatno

Meta uvodi pretplate za Facebook, Instagram i WhatsApp, osnovno korišćenje ostaje besplatno

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Korisnici će moći da plate dodatne funkcionalnosti u Meta aplikacijama, dok osnovno korišćenje ostaje besplatno.

Meta uvodi pretplate za Facebook, Instagram i WhatsApp Izvor: Primakov / Shutterstock.com

Meta se sprema da testira novi izvor prihoda - premijum pretplate za svoje najpopularnije aplikacije. Kompanija je potvrdila za TechCrunch da planira testiranje plaćenih paketa na Instagram, Facebook i WhatsApp platformama, uz ekskluzivne funkcije i proširene mogućnosti AI alata.

Iz kompanije Meta poručuju da će svaka aplikacija imati sopstveni skup premijum funkcija, dok će osnovno iskustvo ostati besplatno za sve korisnike.

Ipak, djeluje da Meta još uvijek nije donela konačnu odluku o sadržaju svakog paketa. Umjesto toga, kompanija planira da eksperimentiše sa različitim kombinacijama funkcija, kako bi videla šta korisnici najviše žele da plate.

Na Instagram-u bi, prema prvim informacijama, premijum korisnici mogli da prave neograničen broj grupa pratilaca, vide ko im ne uzvraća praćenje i anonimno gledaju Stories objave. Slične funkcionalnosti mogle bi da se pojave i na Facebook-u i WhatsApp-u, iako detalji još nisu precizirani.

Zanimljivo je i to što Meta planira da u pretplatničke pakete uključi Manus, AI agenta koji je kompanija nedavno kupila za oko 2 milijarde dolara. Ipak, Manus pretplate za poslovne korisnike i dalje će se prodavati odvojeno.

Još jedna stavka u planu su AI video alati, koji dolaze kroz Meta-inu Vibes funkciju. Vibes je namenjen kreatorima i kompanijama, donosi verifikacione bedževe i prioritetnu podršku, a do sada je bio besplatan. Meta sada planira freemium model, uz mjesečnu pretplatu za otključavanje dodatnih video mogućnosti.

Ovakav potez nije presedan u industriji. X već ima plaćene nivoe, a imaju ih i aplikacije za razmjenu poruka kao što su Viber i Telegram. Meta sada očigledno želi svoj dio kolača.

Možda će vas zanimati

Tagovi

meta pretplata Facebook Instagram whatsapp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS