Meta uvodi pretplate za Facebook, Instagram i WhatsApp, osnovno korišćenje ostaje besplatno

Korisnici će moći da plate dodatne funkcionalnosti u Meta aplikacijama, dok osnovno korišćenje ostaje besplatno.

Izvor: Primakov / Shutterstock.com

Meta se sprema da testira novi izvor prihoda - premijum pretplate za svoje najpopularnije aplikacije. Kompanija je potvrdila za TechCrunch da planira testiranje plaćenih paketa na Instagram, Facebook i WhatsApp platformama, uz ekskluzivne funkcije i proširene mogućnosti AI alata.

Iz kompanije Meta poručuju da će svaka aplikacija imati sopstveni skup premijum funkcija, dok će osnovno iskustvo ostati besplatno za sve korisnike.

Ipak, djeluje da Meta još uvijek nije donela konačnu odluku o sadržaju svakog paketa. Umjesto toga, kompanija planira da eksperimentiše sa različitim kombinacijama funkcija, kako bi videla šta korisnici najviše žele da plate.

Na Instagram-u bi, prema prvim informacijama, premijum korisnici mogli da prave neograničen broj grupa pratilaca, vide ko im ne uzvraća praćenje i anonimno gledaju Stories objave. Slične funkcionalnosti mogle bi da se pojave i na Facebook-u i WhatsApp-u, iako detalji još nisu precizirani.

Zanimljivo je i to što Meta planira da u pretplatničke pakete uključi Manus, AI agenta koji je kompanija nedavno kupila za oko 2 milijarde dolara. Ipak, Manus pretplate za poslovne korisnike i dalje će se prodavati odvojeno.

Još jedna stavka u planu su AI video alati, koji dolaze kroz Meta-inu Vibes funkciju. Vibes je namenjen kreatorima i kompanijama, donosi verifikacione bedževe i prioritetnu podršku, a do sada je bio besplatan. Meta sada planira freemium model, uz mjesečnu pretplatu za otključavanje dodatnih video mogućnosti.

Ovakav potez nije presedan u industriji. X već ima plaćene nivoe, a imaju ih i aplikacije za razmjenu poruka kao što su Viber i Telegram. Meta sada očigledno želi svoj dio kolača.