Meta igra kako EU svira: Na snagu stupa najveća promjena u serviranju Facebook i Instagram reklama do sada

Meta od januara 2026. uvodi obavezan izbor za korisnike u EU: da li žele personalizovane reklame ili ne.

Izvor: Shutterstock

Meta je preuzela obavezu da Facebook i Instagram korisnicima u Evropskoj uniji ponudi jasan izbor o tome da li žele personalizovane oglase. Na ovaj način, kompanija će se uskladiti sa evropskim Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) i predstavlja najveću promjenu u Meta biznisu oglašavanja na EU tržištu do sada.

Prema navodima Komisije, korisnici u EU će od januara 2026. dobijati novu opciju da biraju između dvije varijante: da pristanu na dijeljenje svih svojih ličnih podataka i time dobijaju potpuno personalizovane oglase ili da dijele manje ličnih podataka, uz iskustvo sa ograničenijim personalizovanim oglašavanjem.

Evropska komisija navodi da je ovo prvi put da se ovakav izbor nudi na društvenim mrežama te kompanije.

Komisija je navela da će, nakon što novi model bude uveden, prikupljati povratne informacije i dokaze od Meta-e i drugih relevantnih aktera o efektima i prihvatanju ovog sistema.

"Korisnici u EU moraju imati pun i efektivan izbor, što je njihovo pravo prema DMA", poručili su iz Evropske komisije.

Evropska komisija je u aprilu utvrdila da je Meta prekršila zakon i zatražila od kompanije da se uskladi sa prekršenim odredbama.

Izvor: N1info