Netflix tiho ukinuo "kast": Da li ste koristili ovu funkciju?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Cast opcija više nije dostupna za uređaje koji se kontrolišu daljinskim upravljačem!?

ne radi funkcija cast na netflixu Izvor: Shutterstock

Netflix je počeo da gasi popularnu funkciju koja omogućava slanje slike sa mobilnog telefona na televizor. Konkretno, ukida se mogućnost da film ili seriju puštenu na Android telefonu prebacite na TV preko Google Cast-a.

Netflix je ovu promjenu tiho potvrdio i na svojim stranicama. "Netflix više ne podržava prenos sadržaja sa mobilnih uređaja na većinu televizora i TV striming uređaja. Za upravljanje Netflix-om moraćete da koristite daljinski upravljač koji ste dobili uz televizor ili striming uređaj", navodi kompanija.

Drugim riječima, ako ste započeli gledanje serije ili filma na telefonu, a zatim željeli da pomoću Cast dugmeta prebacite reprodukciju na televizor - to više nije moguće.

Gašenje funkcije je počelo sredinom novembra, a većina korisnika tek sada osjeća posljedice.

Podsjetimo, Netflix je AirPlay podršku ukinuo još 2019. godine.

Prema informacijama na zvaničnoj stranici Netflix podrške, Cast je i dalje dostupan na starijim Chromecast uređajima i televizorima koji imaju ugrađen Google Cast, ali samo korisnicima skupljih paketa bez reklama.

Kod nas su svakako dostupni samo paketi bez reklama, pa dio korisnika i dalje može da šalje sliku sa telefona na TV. 

Tagovi

netflix ukidanje funkcija

