Netflix je danas potpisao ugovor kojim je kupio Warner Bros. Inc i njegove studije, HBO i HBO Max.

Izvor: MONDO / Netflix

Danas su Netflix i Warner Bros. Discovery, Inc. objavili da su sklopili definitivni sporazum prema kojem će Netflix preuzeti Warner Bros, uključujući njegove filmske i televizijske studije, HBO Max i HBO.

Transakcija u gotovini i akcijama procjenjena je na 27,75 dolara po akciji Vorner brosa, sa ukupnom vrijednošću preduzeća od oko 82,7 milijardi dolara (vrednost kapitala 72 milijarde dolara).

Netflix se oglasio saopštenjem u kojem stoji da "ova akvizicija spaja dve pionirske kompanije iz sveta zabave, kombinujući Netflixovu inovaciju, globalni domet i vrhunsku striming uslugu sa vekovnom tradicijom Warner Bros.-a u vrhunskom pripovedanju".

Vidi opis Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara Squid Game VIP face u seriji "Squid game" Squid game Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTub Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: SmartLife / YouTube / Netflix / Printscreen Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Youtube Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Youtube/ Netflix Pub /screenshot Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Youtube/ Netflix Pub /screenshot Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Youtube/ Netflix Pub /screenshot Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Netflix Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Youtube/ Netflix Pub /screenshot Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/ Netflix Pub /screenshot Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: YouTube/Netflix Pub Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Youtube/printscreen/Netflix Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 18 18 / 18 AD

Voljene franšize, serije i filmovi kao što su "Štreberi", "Sopranovi", "Igra prestola" i DC univerzum, pridružiće se Netflixovom širokom portfoliju koji uključuje "Wednesday", "Money Heis"t, "Bridgerton", "Adolescence", stvarajući izvanrednu ponudu zabave za publiku širom svijeta.

Vidi opis Netflix kupio Vorner Bros: Sad je i zvanično, striming gigant za studio i HBO dao 72 milijarde dolara Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/ BrainPilot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ BrainPilot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: printscreen/youtube/ BrainPilot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ BrainPilot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: printscreen/youtube/netflix Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Netflix Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Netflix Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Netflix Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 10 / 10

"Naša misija oduvek je bila da zabavimo svijet", rekao je Ted Sarandos, direktor Netflixa.

"Spajanjem nevjerovatne Warner Bros. biblioteke serija i filmova, od bezvremenih klasika poput Kazablanka i Građanin Kejn, do modernih favorita poput "Harija Potera" i serije "Prijatelji" sa našim naslovima koji oblikuju kulturu, poput "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" i "Squid Game", to ćemo moći da radimo još bolje. Zajedno možemo publici dati više onoga što vole i pomoći da definišemo naredni vek pripovedanja.“