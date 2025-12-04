Netflix uzvraća udarac: Didi rekao da su ukrali snimke i plaćali sagovornike, stigao žestok odgovor

Netflix uzvraća udarac na Didijev zahtjev za obustavljanje u vezi sa dokumentarnom serijom "Sean Combs: The Reckoning", odbacujući tvrdnje o korporativnoj osveti

Izvor: Netflix

Prije nekoliko dana na Netfliksu je emitovana prva epizoda dokumentarne serije o osuđenom reperu Šonu Kombsu, poznatijem kao Paf Didi, nakon čega su njegovi advokati tražili obustavljanje emitovanja.

U ponedjeljak, neposredno prije objavljivanja četvorodijelne dokumentarne serije koja pokriva Kombsovu višedecenijsku karijeru, pravni odsjek Netflixa dobio je pismo sa zahtjevom da se projekat ukloni. U pismu se navodi da su snimci Kombsa korišćeni u seriji, od kojih su neki snimljeni samo nekoliko dana prije hapšenja repera prošle godine, "ukradeni i korišćeni bez dozvole".

Predstavnik Kombsa tvrdio je da je kreativna kontrola nad serijom dodijeljena Džeksonu upravo da bi napravio "diskreditujući projekat" kao osvetu zbog propalog dogovora da se dokumentarac o Kombsovom životu dovede na Netflix.

"Program se zasniva na izmišljotinama proisteklim iz lične osvete gospodina Džeksona prema gospodinu Kombsu", navodi se u pismu. "Samo zbog toga Netflix mora da povuče program".

U pismu Kombsovog tima tvrdi se i da je suizvršni direktor Netflixa, Ted Sarandos, posebno kontaktirao Džeksona kao "osvetnički odgovor" na Kombsovu odluku da ne pristane na dogovor sa platformom. Takođe se navodi da je Džekson platio učesnicima dokumentarne serije da govore negativno o Kombsu i da "iskrive činjenice" kako bi pojačali rivalstvo između dvojice repera.

Sada je stigao i Netflixov odgovor.

Izvor: Netflix

"Tvrdnje koje se iznose o "Sean Combs: The Reckoning" su lažne“, navodi se u Netflixovom saopštenju. "Projekat nema nikakve veze sa ranijim razgovorima između Šona Kombsa i Netflixa. Snimci Kombsa u periodu koji prethodi njegovoj optužnici i hapšenju pribavljeni su na zakonit način. Ovo nije diskreditirajući projekat niti čin osvete. Kertis Džekson jeste izvršni producent, ali nema kreativnu kontrolu. Niko nije bio plaćen da učestvuje".

Pogledajte trejer:

Netfliks dokumentarac o P Didiju Izvor: Netflix

