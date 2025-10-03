Paf Dedi osuđen na 50 mjeseci zatvora: Ozloglašeni reper molio sudiju za milost, pravio cirkus u sudnici

Paf Dedi se u jednom trenutku obratio sudiji i klečao, molio za pomoć.

Paf Dedi (Šon Didi Kombs) osuđen je na 50 mjeseci zatvora pred federalnim sudijom u Njujorku nakon što je ranije ove godine proglašen krivim po optužbama za prostituciju.

Tužioci su zatražili od sudije da Paf Dedi (Šon Dedi Kombs) bude osuđen na 11 godina zatvora, tvrdeći da se muzički mogul "nije pokajao" i pozivajući se na njegovo priznanje o nasilju u porodici. Kombsovi advokati su, s druge strane, zatražili od sudije da ga osudi na najviše 14 mjeseci zatvora. Muzičar je proveo više od godinu dana iza rešetaka, od hapšenja u septembru 2024. godine.

Kontroverzni muzički producent, koji je mahnuo pristalicama po dolasku na sud, oslobođen je ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije u julu, ali je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz bivših djevojaka radi prostitucije.

Dok je razgovarao sa sudijom, Dedi je molio da dobije drugu šansu.

"Molim Vas za šansu da ponovo budem otac. Molim Vas za šansu da ponovo budem sin. Molim Vas za šansu da ponovo budem vođa u svojoj zajednici. Molim Vas za šansu da dobijem pomoć koja mi je očajnički potrebna da postanem bolja osoba, jer ne želim da razočaram Boga, ne želim da razočaram svoju porodicu. Nemam nikoga da krivim osim sebe. Znam da nikada više neću dirati drugu osobu. Znam da sam naučio lekciju. Spreman sam da se pridržavam svih uslova koje mi sud postavi. Kada razgovaramo o mogućnosti da podijelim svoju priču, kada dobijem priliku, to nije samo plan da se dobije manje vremena – već da je ova priča stvarna, ova priča je tragična“, rekao je, između ostalog Paf Dedi poslije završnih riječi njegovog advokatskog tima.

