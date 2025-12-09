Krofne kao iz pekare: Uz pomoć jednog sastojka biće vazdušaste i mekane kao duša

Otkrijte uz pomoć kog sastojaka će krofne biti kao iz pekare, vazdušaste i mekane kao duša.

Izvor: Shutterstock

Krofne su omiljena poslastica koju svi volimo, bilo da su punjene džemom, čokoladom ili prelivene glazurom. Ipak, tajna savršenih krofni nije u dekoraciji, već u pripremi samog tijesta.

Ako želite da vaše krofne budu mekane, vazdušaste i ne previše masne, postoji mali trik koji profesionalni pekari i poslastičari koriste već decenijama.

Tajna mekoće

Prvi korak za savršene krofne je da svi sastojci budu na sobnoj temperaturi. Izvadite mlijeko, jaja i maslac iz frižidera najmanje pola sata prije nego što krenete sa miješenjem. Kvasac se aktivira mnogo bolje kada nije hladan, a tijesto će brže i ravnomernije narasti.

Pored kvasca, dobro je dodati i pola kesice praška za pecivo. On sprečava nastajanje grudvica i velikih rupica, čineći krofne ujednačeno vazdušastim. Tijesto je najbolje umijesiti dan ranije i ostaviti da polako narasta preko noći - ovako će se razviti puniji i bogatiji ukus.

Važan savjet: Nemojte da premijesite tijesto - pretjerano miješenje može učiniti krofne teškim i gumenastim.

Dodatak masnoće

Maslac u tijesto treba dodavati na kraju miješenja, u omekšalom obliku, u malim kockicama. Na taj način brašno ima dovoljno vremena da upije masnoću i razvije pun ukus, a krofne dobijaju savršen sjaj i blagu, punu aromu.

Trik protiv masnoće: Rakija u tijestu

Jedan od najvažnijih trikova pekara za krofne koje nisu previše masne je dodavanje rakije u tijesto. Rakija upija višak masnoće tokom prženja, čineći krofne lakšim i savršeno sočnim. Ako nemate rakiju, možete koristiti i votku ili rum - efekat je isti.

