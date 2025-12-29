Da li imate grip ili prehladu? Visoka temperatura i kašalj kose Srbe, a evo kako da razlikujete bolesti

Više od pola Srbije boluje od visoke temperature i kašlja, a evo kako da znate da li je riječ o običnoj prehladi ili gripu.

Posljednjih nedjelja čekaonice domova zdravlja su krcate pacijentima svih uzrasta, a koji se žale na iste simptome - glavobolju, bol u grlu, povišenu temperaturu i uporni kašalj koji kod mnogih traje i po nekoliko nedjelja. Ali, da li je reč o gripu ili obilnoj prehladi? Kako prepoznati bolest?

"Teško je uočiti razliku između prehlade i gripa", kaže za Glamour.com dr Kiša Dejvis, članica odbora Američke akademije porodičnih ljekara i glavna medicinska službenica okruga Montgomeri u Merilendu. Obe su respiratorne bolesti, što znači da pogađaju pluća i druge organe odgovorne za disanje. Ali dok grip izazivaju isključivo virusi gripa, više od 200 različitih virusa može izazvati prehladu, objašnjava dr Dejvis. To uključuje rinoviruse, enteroviruse, pa čak i koronaviruse, od kojih jedan izaziva kovid-19.

"Zovemo to 'obična prehlada' jer ljudi obično dobiju dvije, tri, možda čak i četiri prehlade godišnje, dok se grip javlja ređe, obično manje od jednom godišnje“, kaže Dejvis.

Koja je razlika?

Obična prehlada obično dolazi postepeno, dok grip dolazi iznenada. Kod prehlade možete imati blagu groznicu, ali vjerovatno neće dostići nivo prave groznice. Simptomi prehlade uključuju začepljen nos, bol u grlu i kijanje, i obično su blaži od simptoma gripa. Kod gripa se možete probuditi ujutru sa groznicom, mučninom i bolovima u mišićima, kaže Dejvis, prenosi Večernji.hr.

Ono što je dobra vest jeste što, iako grip ima teže simptome, obično ne traje duže od nedelju dana. Dok prehlada može trajati 10 do 14 dana.

