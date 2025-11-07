"Nahrani prehladu, izgladni groznicu" je pravilo? Doktor rangira 10 najboljih namirnica kad ste bolesni

Pročitajte šta tačno treba da jedete kada ste prehlađeni.

Prehlada može da utiče na crijeva, pa su hidratacija i pravilna ishrana ključni.

Bolje je da izbjegavate "utješne" namirnice i birate hranu bogatu hranljivim materijama.

Najbolje namirnice za period tokom prehlade rangira ljekar.

Negdje i nekada nastala je uobičajena zabluda da je limunada najbolje što možete da date svom stomaku kada ste bolesni. Sada, kada sezona prehlada uzima maha, mnogi se pitaju koliko ima istine u tome.

Dr Metju Kuper, osnivač i direktor USA Sports Therapy, savjetuje da se klonite tih "utješnih" namirnica, napominjući da u njima ima vrlo malo hranljivih materija koje pomažu tijelu da se oporavi. Dakle, ako ste navikli da jedete blagu hranu kada ste bolesni, vrijeme je da promijenite ishranu.

I uprkos svim vašim naporima da ojačate imunitet, ponovo ćete se razboljeti. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) procjenjuje da prehladu prosječno doživljavamo dva do tri puta godišnje.

Da li voda pomaže kada ste bolesni?

Ako ste dobro hidrirani kada ste bolesni, vaše tijelo ima bolju zaštitu od bakterija. Takođe, ako imate dijareju ili povraćanje, potrebno je da nadoknadite izgubljene tečnosti.

Ipak, nije dovoljno samo piti vodu. Tijelu takođe trebaju hranljive materije, uključujući elektrolite i natrijum. Postoje proizvodi bez recepta, poput napitaka za rehidraciju, ali postoje i druge alternative koje možete da razmotrite.

Apetit može da bude nepredvidiv kada ste bolesni, posebno u zavisnosti od vrste bolesti. Prioritet je hidratacija. Voda, sok, čaj i supa su odlične opcije.

10 najboljih namirnica kada ste bolesni

Ako ste spremni da jedete kada ste bolesni, ovo su optimalni izbori:

1. Jaja

Bogata su proteinima i vitaminom D, zbog čega se nalaze na Kuperovoj listi najboljih namirnica kada ste bolesni. Za maksimalan unos hranljivih materija jedite i žumanjce i bjelance.

2. Žitarice

Dr napominje da su ove namirnice često obogaćene cinkom, koji ima antivirusna svojstva.

"Žitarice će vjerovatno biti primamljivije od drugih namirnica bogatih cinkom, poput određenih morskih plodova - ostriga, rakova i jastoga".

3. Orašasti plodovi

Važan mikronutrijent je selen, koji pomaže tijelu kada ste bolesni. Doktor objašnjava da je selen "antioksidans uključen u inflamatorne procese". Nalazi se u bademima i indijskim orašastim plodovima. Pazite da ne pretjerate.

4. Bobičasto voće

Ima dokaza da bobice podržavaju imuni sistem i imaju dodatne koristi kod gastrointestinalnih bolesti.

"Jagode, borovnice i kupine su odlični borci, lako se vare i sadrže supermolekule koji pojačavaju imunitet i bore se protiv virusa", dijeli doktor.

5. Kivi

Kuper navodi da je kivi bogat antioksidansima, cinkom i vitaminima D i C. Kivi može da smanji učestalost i jačinu prehlade ili sličnih bolesti u rizičnim grupama.

6. Zeleno lisnato povrće

Tamno lisnato povrće djeluje kao antioksidans u tijelu.

"Spanać i kelj su puni antibakterijskih svojstava i bogati vitaminom C, koji pomaže u borbi protiv dosadne prehlade", kaže doktor.

7. Avokado

"Ne mora mi niko dva puta govoriti da pojedem avokado. Avokado sadrži zdrave masti koje smanjuju upalu i jačaju imunološke borce", kaže doktor.

8. Pečurke

U nekim medicinskim praksama koriste se za liječenje raznih tegoba. Na Kuperovoj su listi jer su "bogate antivirusnim svojstvima poput beta-glukana, vitamina D i cinka".

9. Bijeli luk

Bijeli luk ima ljekovita svojstva, uključujući antimikrobno dejstvo i upotrebu kod digestivnih infekcija poput dijareje.

10. Đumbir

"Đumbir je odličan za smirivanje gastrointestinalnog trakta. Sa prirodnim svojstvima protiv mučnine i upale, pomaže kod nadutosti, grčeva i mučnine", navodi doktor.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

