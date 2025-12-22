Lepinjice iz tiganja: Nestaju prije nego što se ohlade

Evo kako da napravite jogurt lepinjice iz tiganja, po starinskom receptu.
Mekane, tople i mirisne, jogurt lepinjice su pravo otkriće za brzi doručak ili užinu. Njihova tajna je u jednostavnom tijestu od jogurta koje ne zahtijeva dugotrajno miješenje, a rezultat je nježna, elastična unutrašnjost i blago hrskava korica.
Odlične su same, sa malo ajvara ili džema su vrhunske. Brzo se prave i još brže nestaju sa stola, a miris koji se širi kuhinjom odmah priziva osjećaj domaće, tople atmosfere.
Ove lepinjice su praktično rješenje kada želite svježe i mekane pecivo, a da ne gubite vrijeme na komplikovana testa i dizanja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 8-10
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme stajanja tijesta: 15-20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 35-40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g brašna
- 200 g običnog jogurta
- 120-150 ml mlake vode
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- pola kesice praška za pecivo
- 2 kašike ulja
Priprema:
1. korak: Miješenje tijesta
U velikoj posudi pomiješajte brašno, so, šećer i prašak za pecivo. Dodajte jogurt i lagano promiješajte. Postepeno dodajte mlaku vodu i počnite da mijesite tijesto. Na kraju umiješajte ulje i mijesite dok tijesto ne postane mekano, blago ljepljivo, ali ne gusto.
Umjesto na ulju, pite možete peći u rerni na 200 stepeni 15–20 minuta.
2. korak: Odmaranje
Pokrijte testo i ostavite da odmara 15–20 minuta, biće lakše razvaljati ga.
3. korak: Oblikovanje pita
Tijesto podijelite na 8–10 jednakih kuglica. Jednu kuglicu razvaljajte u krug oklagijom ili rukom.
4. korak: Prženje u tiganju
Zagrijte tiganj, podmažite ga vrlo malo ulja. Stavite pitu u tiganj i pržite 2–3 minuta sa svake strane dok lijepo ne porumeni.
5. korak: Serviranje
Služite ih tople uz ajvar, med ili džem.