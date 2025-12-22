logo
Lepinjice iz tiganja: Nestaju prije nego što se ohlade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite jogurt lepinjice iz tiganja, po starinskom receptu.

recept za lepinje iz tiganja Izvor: Shutterstock

Mekane, tople i mirisne, jogurt lepinjice su pravo otkriće za brzi doručak ili užinu. Njihova tajna je u jednostavnom tijestu od jogurta koje ne zahtijeva dugotrajno miješenje, a rezultat je nježna, elastična unutrašnjost i blago hrskava korica.

Odlične su same, sa malo ajvara ili džema su vrhunske. Brzo se prave i još brže nestaju sa stola, a miris koji se širi kuhinjom odmah priziva osjećaj domaće, tople atmosfere.

Ove lepinjice su praktično rješenje kada želite svježe i mekane pecivo, a da ne gubite vrijeme na komplikovana testa i dizanja

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 8-10

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme stajanja tijesta: 15-20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 35-40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 200 g običnog jogurta
  • 120-150 ml mlake vode
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • pola kesice praška za pecivo
  • 2 kašike ulja

Priprema:

1. korak: Miješenje tijesta

U velikoj posudi pomiješajte brašno, so, šećer i prašak za pecivo. Dodajte jogurt i lagano promiješajte. Postepeno dodajte mlaku vodu i počnite da mijesite tijesto. Na kraju umiješajte ulje i mijesite dok tijesto ne postane mekano, blago ljepljivo, ali ne gusto.

Zdravija verzija

Umjesto na ulju, pite možete peći u rerni na 200 stepeni 15–20 minuta.

2. korak: Odmaranje

Pokrijte testo i ostavite da odmara 15–20 minuta, biće lakše razvaljati ga.

3. korak: Oblikovanje pita

Tijesto podijelite na 8–10 jednakih kuglica. Jednu kuglicu razvaljajte u krug oklagijom ili rukom.

4. korak: Prženje u tiganju

Zagrijte tiganj, podmažite ga vrlo malo ulja. Stavite pitu u tiganj i pržite 2–3 minuta sa svake strane dok lijepo ne porumeni.

5. korak: Serviranje

Služite ih tople uz ajvar, med ili džem.

