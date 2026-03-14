Evo kako da za tili čas napravite posnu proju sa prazilukom po ovom starinskom receptu.

Izvor: Shutterstock

Ova posna proja se nekada često pravila u domaćinstvima, naročito tokom posta ili kada je trebalo brzo pripremiti zasitan doručak od jednostavnih sastojaka.

Domaćice su koristile ono što su imale u kuhinji – kukuruzno brašno, malo bijelog brašna, praziluk i kiselu vodu. Rezultat je bila mekana, mirisna proja koja se lako pravila, a još brže nestajala sa stola.

Upravo ta jednostavnost i danas je čini omiljenim starinskim receptom koji mnogi rado ponovo pripremaju.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: oko 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

200 g bijelog brašna

200 g kukuruznog brašna

2 struka praziluka

100 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

400 ml kisele vode

so po ukusu

1. korak: Priprema praziluka

Praziluk dobro operite. Bijeli dio sitno isjeckajte i kratko propržite na malo ulja dok ne omekša, dok zeleni dio isjeckajte i ostavite sa strane za kasnije.

2. korak: Miješanje tijesta

U većoj činiji pomiješajte bijelo i kukuruzno brašno, dodajte prašak za pecivo i so, pa sipajte ulje i kiselu vodu. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

Vidi opis Spremna je za tili čas: Starinski recept za posnu proju sa prazilukom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

3. korak: Dodavanje praziluka

U pripremljeno tijesto umiješajte proprženi bijeli dio praziluka i lagano sjedinite.

4. korak: Pečenje

Smjesu sipajte u podmazanu tepsiju i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko 20 minuta.

Tepsiju dobro zagrijte: Ako smjesu sipate u već zagrijanu i podmazanu tepsiju, proja će dobiti ljepšu koricu i neće se lijepiti.

5. korak: Drugo pečenje

Izvadite proju iz rerne, pospite je isjeckanim zelenim dijelom praziluka, pa vratite u rernu da se peče još oko 10 minuta dok ne dobije lijepu zlatnu boju.

6. korak: Služenje

Kada je pečena, ostavite proju nekoliko minuta da se prohladi, zatim je isjecite na kocke i poslužite toplu.

(Stvar ukusa/Mondo)