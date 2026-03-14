Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Spremna je za tili čas: Starinski recept za posnu proju sa prazilukom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Evo kako da za tili čas napravite posnu proju sa prazilukom po ovom starinskom receptu.

posna proja sa prazilukom Izvor: Shutterstock

Ova posna proja se nekada često pravila u domaćinstvima, naročito tokom posta ili kada je trebalo brzo pripremiti zasitan doručak od jednostavnih sastojaka.

Domaćice su koristile ono što su imale u kuhinji – kukuruzno brašno, malo bijelog brašna, praziluk i kiselu vodu. Rezultat je bila mekana, mirisna proja koja se lako pravila, a još brže nestajala sa stola.

Upravo ta jednostavnost i danas je čini omiljenim starinskim receptom koji mnogi rado ponovo pripremaju.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: oko 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 200 g bijelog brašna
  • 200 g kukuruznog brašna
  • 2 struka praziluka
  • 100 ml ulja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 400 ml kisele vode
  • so po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema praziluka

Praziluk dobro operite. Bijeli dio sitno isjeckajte i kratko propržite na malo ulja dok ne omekša, dok zeleni dio isjeckajte i ostavite sa strane za kasnije.

2. korak: Miješanje tijesta

U većoj činiji pomiješajte bijelo i kukuruzno brašno, dodajte prašak za pecivo i so, pa sipajte ulje i kiselu vodu. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

3. korak: Dodavanje praziluka

U pripremljeno tijesto umiješajte proprženi bijeli dio praziluka i lagano sjedinite.

4. korak: Pečenje

Smjesu sipajte u podmazanu tepsiju i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko 20 minuta.

Tepsiju dobro zagrijte:

Ako smjesu sipate u već zagrijanu i podmazanu tepsiju, proja će dobiti ljepšu koricu i neće se lijepiti.

5. korak: Drugo pečenje

Izvadite proju iz rerne, pospite je isjeckanim zelenim dijelom praziluka, pa vratite u rernu da se peče još oko 10 minuta dok ne dobije lijepu zlatnu boju.

6. korak: Služenje

Kada je pečena, ostavite proju nekoliko minuta da se prohladi, zatim je isjecite na kocke i poslužite toplu.

(Stvar ukusa/Mondo)

