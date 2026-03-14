Spremna je za tili čas: Starinski recept za posnu proju sa prazilukom

Evo kako da za tili čas napravite posnu proju sa prazilukom po ovom starinskom receptu.
Ova posna proja se nekada često pravila u domaćinstvima, naročito tokom posta ili kada je trebalo brzo pripremiti zasitan doručak od jednostavnih sastojaka.
Domaćice su koristile ono što su imale u kuhinji – kukuruzno brašno, malo bijelog brašna, praziluk i kiselu vodu. Rezultat je bila mekana, mirisna proja koja se lako pravila, a još brže nestajala sa stola.
Upravo ta jednostavnost i danas je čini omiljenim starinskim receptom koji mnogi rado ponovo pripremaju.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: oko 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g bijelog brašna
- 200 g kukuruznog brašna
- 2 struka praziluka
- 100 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- 400 ml kisele vode
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema praziluka
Praziluk dobro operite. Bijeli dio sitno isjeckajte i kratko propržite na malo ulja dok ne omekša, dok zeleni dio isjeckajte i ostavite sa strane za kasnije.
2. korak: Miješanje tijesta
U većoj činiji pomiješajte bijelo i kukuruzno brašno, dodajte prašak za pecivo i so, pa sipajte ulje i kiselu vodu. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.
3. korak: Dodavanje praziluka
U pripremljeno tijesto umiješajte proprženi bijeli dio praziluka i lagano sjedinite.
4. korak: Pečenje
Smjesu sipajte u podmazanu tepsiju i stavite u rernu zagrijanu na 200 stepeni. Pecite oko 20 minuta.
Ako smjesu sipate u već zagrijanu i podmazanu tepsiju, proja će dobiti ljepšu koricu i neće se lijepiti.
5. korak: Drugo pečenje
Izvadite proju iz rerne, pospite je isjeckanim zelenim dijelom praziluka, pa vratite u rernu da se peče još oko 10 minuta dok ne dobije lijepu zlatnu boju.
6. korak: Služenje
Kada je pečena, ostavite proju nekoliko minuta da se prohladi, zatim je isjecite na kocke i poslužite toplu.
(Stvar ukusa/Mondo)