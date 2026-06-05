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Ovo je jedan od najdužih tunela na svijetu: Ima cvijeće i oblake da se vozači bolje osjećaju (Video)

Ovo je jedan od najdužih tunela na svijetu: Ima cvijeće i oblake da se vozači bolje osjećaju (Video)

Autor Dušan Volaš
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Veliki svjetski tuneli prava su čuda modernog građevinarstva.

Jedan od najdužih tunela na svetu ima cveće i oblake da se vozači bolje osjećaju Izvor: Screenshot/YouTube

Neki od njih prolaze ispod površine mora i okeana, neki su probijeni kroz planine, a svima im je zajedničko to da znatno nadmašuju dužinu od deset kilometara.

Duge vožnje u zatvorenom prostoru kod vozača i putnika mogu izazvati anksioznost i klaustrofobiju, pa su arhitekte i građevinari učinili nešto kako bi bar delimično ublažili te osećaje.

U Kini je 2007. godine izgrađen tunel Zhongnanšan dugačak 18,02 kilometra, koji se nalazi na autoputu Sijan–Ankang i prolazi ispod planinskog masiva Ćinling.

Izgradnja tunela koštala je 410 miliona dolara i trajala je više od pet godina.

Najzanimljiviji je njegov neobičan dizajn, jer je opremljen vještačkim biljkama i oblacima. Vožnja kroz tunel traje 15 minuta, što je sasvim dovoljno da se razgleda „priroda“.

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tunel Kina

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