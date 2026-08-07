Kad ih ugledaju, mnogi se sklone u stranu: 5 rasa pasa koje iza moćnog izgleda kriju nježnu narav

Neke rase pasa zbog svoje veličine, mišićave građe ili upečatljivog pogleda mogu da djeluju zastrašujuće, ali iza moćnog izgleda često se krije privržen i prijateljski karakter.

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Na ponašanje psa ne utiče samo rasa. Važnu ulogu imaju način odgajanja, socijalizacija, količina pažnje koju dobija, kao i odnos koji vlasnik gradi sa ljubimcem.

U nastavku pogledajte kojih pet rasa na prvi pogled može da ulije strah, iako su poznate po tome što mogu da budu veoma nežne i privržene:

1. NJEMAČKA DOGA

Njemačke doge spadaju među najveće rase pasa na svijetu, pa nije neobično što njihova pojava kod pojedinih ljudi izaziva nelagodu. Ovi impozantni psi mogu da dostignu visinu od oko 75 centimetara i težinu od približno 70 kilograma, ali iza njihove veličine krije se veoma blaga narav.

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Poznate su po snažnoj privrženosti vlasnicima, strpljenju sa djecom i potrebi za ljudskim društvom. Uglavnom su druželjubive i prema drugim životinjama, a mogu dobro da se slažu čak i sa mačkama.

2. BOKSER

Zbog mišićave građe i ozbiljnog izraza lica, bokseri mnogima mogu da izgledaju zastrašujuće, ali je riječ o veseloj, nježnoj i veoma privrženoj rasi. Poznati su po tome što dobro prepoznaju raspoloženje svojih vlasnika. Kada primijete da je njihov čovjek tužan ili neraspoložen, često će potražiti njegovu blizinu i pokušati da privuku pažnju. Vole maženje i veoma su vezani za porodicu.

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Bokserima su potrebni bliskost, pažnja i dovoljno aktivnosti. Zbog odanosti i razigranosti često su omiljeni porodični psi, a uz dovoljno kretanja i druženja mogu dobro da se prilagode i životu u stanu.

3. IRSKI VUČJI HRT

Irski vučji hrt spada među najveće pse na svijetu, ali istovremeno važi za jednu od mirnijih i nježnijih rasa. Njegova veličina ostavlja snažan utisak, dok je po karakteru uglavnom blag, strpljiv i prijateljski nastrojen prema ljudima. Zbog društvene prirode nije uvijek idealan izbor za psa čuvara, jer se pojedini predstavnici ove rase lako sprijatelje i sa nepoznatim ljudima. Odgovara porodicama koje žele odanog, mirnog i nježnog psa.

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U prošlosti su irski vučji hrtovi zbog veličine i snage korišćeni za lov na vukove, dok su danas poznati prije svega kao "nježni divovi". Mogu da budu viši od 80 centimetara i da teže oko 55 kilograma.

4. ENGLESKI BULDOG

I kod engleskog buldoga prvi utisak može da prevari. Naborano lice, čvrsta građa i ozbiljan pogled mogu da djeluju opasno, ali su ovi psi uglavnom veoma privrženi ljudima. Rasa je poznata po mirnom temperamentu i blagoj naravi. Engleski buldozi ne zahtijevaju toliko fizičke aktivnosti kao neke energičnije rase, pa mogu da odgovaraju i ljudima koji vode mirniji način života.

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Često se biraju kao porodični psi, a poznati su po strpljenju i privrženosti vlasnicima. Ako tražite četvoronožnog saputnika koji će rado provoditi vrijeme pored vas na kauču, engleski buldog može da bude dobar izbor.

5. LEONBERGER

Leonbergeri su prvobitno uzgajani kao radni psi, a zbog moćne građe, guste dlake i izražene grive mnoge podsjećaju na lava. Ipak, iza impozantnog izgleda krije se uglavnom mirna i nježna priroda.

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Poznati su po poslušnosti, pouzdanosti i stabilnom temperamentu. Upravo su njihova smirenost i uravnotežen karakter osobine koje ljubitelji ove rase posebno cijene.

(MONDO)