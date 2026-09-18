Potresan i rijedak prizor zabilježen prvi put: Snimljeno kako grbavi kit tuguje za mrtvorođenim mladunčetom (Video)

Istraživači su zabilježili rijetko ponašanje ženke grbavog kita koja tuguje za mrtvorođenim mladunčetom, pružajući uvid u emocije ovih morskih sisara.

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Istraživači su zabilježili izuzetno rijedak prizor koji do sada nije dokumentovan na ovaj način – ženku grbavog kita koja je ostala uz svoje mrtvorođeno mladunče i pokazivala ponašanje koje naučnici tumače kao tugovanje.

Snimak je nastao u julu 2025. godine kod jugoistočne obale Australije, a slučaj je opisan u studiji objavljenoj 16. septembra u naučnom časopisu Discover Animals.

Na snimku se vidi ženka grbavog kita kako lebdi iznad nepomičnog tijela svog mladunčeta na morskom dnu. U nekoliko navrata prilazila mu je veoma blizu i djelovalo je kao da pokušava da uspostavi kontakt očima, kao da provjerava da li pokazuje bilo kakav znak života.

"Izuzetno je rijetko prisustvovati ovome", rekao je za Live Science Olaf Majneke, morski ekolog sa Univerziteta Grifit i prvi autor studije.

Prema njegovim riječima, u naučnoj literaturi do sada je opisano svega oko 20 porođaja grbavih kitova, ali nijedan od tih slučajeva nije uključivao mrtvorođeno mladunče.

Jedan od razloga zbog kojih je ovakve događaje toliko teško zabilježiti jeste način na koji se ponašaju tijela tek rođenih grbavih kitova.

Za razliku od mladunaca zubatih kitova i pliskavica, mladunci grbavih kitova nemaju dovoljno masnog tkiva da bi samostalno plutali. Ako ih odrasli kit ne podigne, njihovo tijelo tone ka morskom dnu. Zbog toga je mrtvorođeno mladunče gotovo nemoguće uočiti sa površine.

Trag porođaja otkrio šta se dogodilo

Slučaj je primijećen nakon što je koautor studije Endru Malvil, koji se tog jutra nalazio na privatnom brodu, vidio dva odrasla grbava kita kako se zadržavaju na površini. Jedan od njih zauzeo je neobičan vertikalan položaj, sa repom okrenutim nagore.

Nedugo zatim Malvil je u vodi primijetio ostatke amnionske membrane, unutrašnjeg sloja plodove kese koja obavija fetus. Bilo je jasno da se ženka upravo porodila, ali mladunčeta nigdje nije bilo.

Ljudi na brodu zato su pomoću GoPro kamere pratili ženku ispod površine. Na morskom dnu pronašli su mrtvo mladunče.

Majka je potom pokazivala ponašanje koje su autori studije opisali kao „postmortalnu pažnju“ – ponašanje prema mrtvom pripadniku sopstvene vrste koje može da bude povezano sa tugovanjem.

"Više puta je zaranjala na kratko, plivala pored mladunčeta, a zatim se odmarala pored njega na dnu oko jednog minuta. Čak je prelazila grudnim perajem preko njegovog tijela, a potom ponovo izlazila na površinu", objasnio je Majneke.

Takvo ponašanje trajalo je najmanje 90 minuta. Istraživači su mjesto napustili nakon približno dva sata posmatranja, pa nije poznato koliko dugo je ženka ostala uz mladunče. Moguće je da se takvo ponašanje nastavilo i narednih dana.

Nije pokušavala da podigne mladunče

Zanimljivo je da majka nije pokušavala da tijelo mladunčeta iznese na površinu. Naučnici smatraju da je moguće da je shvatila da je mladunče uginulo tokom porođaja.

To se razlikuje od ponašanja zubatih kitova kod kojih su istraživači već bilježili slučajeve u kojima majke guraju ili nose mrtvorođenu mladunčad ka površini. Drugi odrasli grbavi kit koji se nalazio u blizini najvjerovatnije je bio takozvana „pratnja“ ženke.

Na osnovu veličine i izgleda, istraživači pretpostavljaju da je riječ o ženki približno iste starosti kao majka, mada pol nije definitivno potvrđen. Kod grbavih kitova i mužjaci i ženke mogu da prate ženku tokom migracije, trudnoće ili perioda kada se nalazi sa mladunčetom.

Naučnici oprezni sa riječju "tuga"

Istraživači naglašavaju da je kod životinja teško naučno dokazati emociju poput tuge, jer za takav zaključak obično nedostaju direktna fiziološka ili neurološka mjerenja.

Ipak, ponašanje ženke ukazuje na veoma snažnu vezu između majke i mladunčeta. Tokom posmatranja stalno je ostajala u njegovoj neposrednoj blizini, a oba odrasla kita primijećena su u istom području i tokom naredna dva dana.

To, prema autorima studije, ukazuje na to da smrt mladunčeta za njih nije bila događaj na koji su jednostavno prestali da reaguju.

"Ovo nam pruža veoma rijedak uvid u reakciju kitova usana na mrtvog pripadnika sopstvene vrste, a u ovom slučaju posebno u ponašanje majke prema svom mladunčetu", rekao je Majneke.

On dodaje da nalaz pruža još jedan dokaz koliko ponašanje grbavih kitova može da bude složeno.

Kod ove vrste već su zabilježeni slučajevi pomaganja povrijeđenim ili ugroženim kitovima, pa čak i zaštite drugih životinjskih vrsta od predatora. Snimak majke koja ostaje uz mrtvorođeno mladunče sada toj slici dodaje još jedan rijedak i emotivno upečatljiv primjer ponašanja grbavih kitova.

(NovaS/MONDO)