Stan od 33 kvadrata oduševljava rasporedom: Odvojena spavaća soba je pravi raj

Umjesto da bude tipična garsonjera, ovaj mali stan od 33 kvadrata je renoviran tako da ima odvojenu spavaću sobu.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kada su odlučili da svoj dvosoban stan zamijene za manji prostor od svega 33 kvadrata, zbog bolje lokacije, ovaj par znao je da će im biti potreban pametno osmišljen enterijer.

Rješenje su pronašli u svijetlom i funkcionalno dizajniranom malom stanu u kojem je iskorišćen svaki centimetar prostora, stvarajući osjećaj otvorenosti i elegancije.

Stan se nalazi u istorijskoj zgradi s početka 20. vijeka, a prošao je kroz suptilnu, ali veoma uspješnu transformaciju. Umjesto tipične garsonjere, renoviran je tako da ima odvojenu spavaću sobu, prozračnu dnevnu zonu i inovativna rješenja koja štede prostor.

Arhitekte su primijenile meke linije i zaobljene ivice koje prostoru daju osjećaj visine i otvorenosti. Svijetle nijanse i pažljivo odabrani materijali reflektuju prirodnu svjetlost koja ulazi kroz veliki prozor, zbog čega stan djeluje vizuelno veće nego što zaista jeste.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Pametna reorganizacija prostora uključivala je premještanje kuhinje u dnevni boravak, čime je oslobođen prostor za intimnu, odvojenu spavaću nišu. Ovo rješenje omogućilo je više privatnosti u inače potpuno otvorenom prostoru.

Kako bi prostor bio maksimalno funkcionalan, arhitekte su uvele nekoliko inovativnih rješenja. Po uzoru na „marfi bed“, odnosno krevet koji se sklapa uz zid, ovdje je ugrađen „marfi“ sto – zidni sto za kojim mogu da sjede četiri osobe, a kada nije u upotrebi sklapa se i izgleda poput umjetničkog djela na zidu.

Ovo praktično rješenje omogućava da dnevni prostor ostane otvoren i prostran, bez nepotrebnog namještaja koji bi zauzimao dragocjene kvadrate.

Izvor: Youtube / Never Too Small

U kupatilu su postavljena vrata od matiranog stakla, čime se omogućava da svjetlost iz kupatila diskretno osvjetljava ostatak stana i dodatno doprinosi osjećaju prozračnosti.

Lukovi i zakrivljene ivice doprinose osjećaju fluidnosti i mekoće u prostoru, izbjegavajući oštre prelaze koji bi ga vizuelno zagušili.

Ovaj stan pokazuje da kvadratura nije presudna za osjećaj udobnosti i luksuza. Pametan raspored, svijetli tonovi i multifunkcionalni elementi omogućili su vlasnicima da uživaju u komforu većeg stana, ali bez nepotrebne gužve i pretrpanosti.

Jednostavne, ali promišljene promjene učinile su da ovaj mali dom odiše svjetlom, stilom i funkcionalnošću – i to na samo 33 kvadrata.

Pogledajte ga u galeriji.

Vidi opis Stan od 33 kvadrata oduševljava rasporedom: Odvojena spavaća soba je pravi raj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 19 19 / 19

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Pogledajte 00:28 3 trika da uštedite prostor u malom stanu Izvor: TikTok/homedepot Izvor: TikTok/homedepot

(MONDO/Sensa)