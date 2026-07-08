Stan od 22 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Iskoristili svaki milimetar, a rješenje za TV je genijalno

Stan od samo 22 m² na Kosančićevom vencu pretvoren je u moderan i funkcionalan enterijer. Pogledajte kako su arhitekte iskoristile svaki centimetar prostora uz namještaj po mjeri i pametna dizajnerska rješenja.

Izvor: Miloš Martinović

Stan od 22 m² potpuno je preuređen.

Svaki centimetar prostora pametno je iskorišćen.

Klizni paneli i namještaj po mjeri donijeli su maksimalnu funkcionalnost.

Stan od 22 m² nalazi se na Kosančićevom vencu, u istorijskom jezgru Beograda, u zgradi sagrađenoj 1928. godine. Postojeće instalacije i dio konstrukcije poticali su još iz vremena gradnje, a tokom gotovo jednog vijeka prostor je bio minimalno održavan. Upravo takvi uslovi, zajedno sa željom klijenta da dobije moderan, svijetao i maksimalno funkcionalan enterijer, prvenstveno namijenjen izdavanju, bili su glavne smjernice arhitektama "AJ Studio" prilikom izrade projekta.

Uklanjanjem pregradnih zidova do funkcionalnijeg rasporeda

Iako male kvadrature, stan je prvobitno imao unutrašnje pregradne zidove, karakteristične za način gradnje i života u prošlom vijeku. Prvi korak u renoviranju bilo je uklanjanje svih pregrada, kako bi se dobila čista osnova za planiranje mnogo funkcionalnijeg rasporeda.

Bez potrebe da zadržavaju originalne elemente enterijera, arhitekte su prioritet dale fleksibilnosti prostora i mogućnosti da se tokom dana lako mijenjaju ambijenti u skladu sa potrebama korisnika.

Kutak za spavanje odvojen kliznim panelima

Pored male površine od 22 kvadratna metra, dodatni izazov predstavljala je nepravilna osnova garsonjere, zbog koje prostor nije mogao da bude organizovan na uobičajen način.

U skladu sa idejom jednostavne transformacije enterijera, projektovan je kutak za spavanje sa bračnim krevetom, koji je od dnevnog boravka odvojen kliznim panelima. Na taj način, po potrebi se dobija veći stepen privatnosti, dok poluprozirna ispuna panela omogućava da prirodna svjetlost nesmetano dopire do svih dijelova stana.

Vidi opis Stan od 22 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Iskoristili svaki milimetar, a rješenje za TV je genijalno Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Stan od 22 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Miloš Martinović Br. slika: 10 10 / 10

Projektor umjesto televizora i namještaj rađen po mjeri

Potreba za televizorom riješena je postavljanjem projektora i platna, koje se po potrebi izvlači iz horizontalne drvene konstrukcije. Time je dodatno naglašena zona dnevnog boravka, bez zauzimanja dragocjenog prostora.

Pored kutka za spavanje, gotovo svi elementi enterijera izrađeni su po mjeri. Zidne obloge sa policama, plakari koji prate formu spavaćeg dijela, fioke ugrađene u krevet, kao i horizontalne drvene grede koje vizuelno definišu dnevni boravak, projektovani su posebno za ovaj stan kako bi svaki centimetar bio maksimalno iskorišćen, piše SuperProstor.

Stan od 22 kvadrata

Izvor: Miloš Martinović

Kontrast boja i prirodnih materijala

Izbor materijala i boja odražava težnju da se postigne ravnoteža između dinamičnog i promenljivog prostora, sa jedne strane, i svedenog enterijera čistih linija, sa druge.

Stanom dominiraju intenzivne boje i izraženi kontrasti, što je bila jedna od glavnih želja klijenta, dok je vizuelni balans postignut upotrebom svijetlih drvenih obloga diskretne teksture. Rezultat je moderan, funkcionalan i prijatan enterijer koji pokazuje da i mali stan može pružiti maksimalan komfor kada je svaki detalj pažljivo osmišljen.