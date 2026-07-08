Mali stan od 37 kvadrata sa dvije spavaće sobe: Jedna ima i zasebno kupatilo, dizajner napravio čudo

U malom stanu od 37 kvadrata iskorišten je pametno svaki centimetar prostora.

Izvor: Youtube / Fabibi Felix

Stan od samo 37 kvadrata dobio je dvije spavaće sobe, dva kupatila i funkcionalne dnevne zone zahvaljujući pažljivo osmišljenom rasporedu.

Duboke fioke umjesto klasičnih elemenata, klizna vrata, ugrađena rasvjeta i namještaj po mjeri omogućavaju maksimalno iskorištavanje svakog centimetra.

Ogledala, svijetle boje, stakleni elementi i povezane prostorije stvaraju osjećaj veće kvadrature, dok zasebno kupatilo uz glavnu spavaću sobu donosi dodatni komfor.

Mali stan od 37 kvadrata ima čak dvije spavaće sobe, a uz roditeljsku je I zasebno kupatilo, što je svakako dovoljan razlog da se ovaj projekat renoviranja razgleda sa uživanjem.

Svaki detalj je zamišljen tako da se omogući prijatan život u minimalnoj kvadraturi.

Ulazi se pravo u kuhinju koja djeluje svježe i vrlo elegantno. Umjesto klasičnih donjih elemenata ugrađene su duboke i široke fioke na točkiće koje se lako izvlače i idealne su za veće komade posuđa. Ugradni aspirator i mikrotalasna pećnica kriju se u gornjim elementima, pa je radna površina oko ugradne ploče i rerne ostala potpuno rasterećena. Frižider od inoksa je smješten na samom kraju kuhinjskog niza, odmah pored prelaza u dnevnu zonu.

mali stan od 37 kvadrata

Izvor: Youtube / Fabibi Felix

Dnevni boravak i trpezarija vizuelno su povezani. Trpezarijski dio je riješen u stilu takozvane njemačke klupe gdje se tapacirani dio za sjedenje nastavlja na komodu za televizor. Iznad staklenog stola sa metalnim nogarima postavljena je dugačka plitka polica sa ugrađenom LED rasvjetom koja ističe detalje i knjige. Naspram zida koji je obložen drvenim rešetkastim panelom u nježnoj mint-zelenoj nijansi smješten je udoban i dugačak sofa-ležaj, iznad kojeg su postavljena ogledala i galerija malih slika koje vizuelno produžavaju sobu i daju joj dubinu.

U galeriji pogledajte i jednu lijepo uređenu garsonjeru od 25 kvadrata.

Vidi opis Mali stan od 37 kvadrata sa dvije spavaće sobe: Jedna ima i zasebno kupatilo, dizajner napravio čudo mali stan od 25 kvadrata garsonjera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Svetlana Borisova Br. slika: 19 19 / 19

Iz dnevnog boravka se kroz klizna vrata direktno izlazi na malu lođu. Opremljena je uskom drvenom pločom u obliku slova “L” koja služi kao praktičan šank sa dvije moderne barske stolice. Na suprotnom zidu je ekološki mini-roštilj.

Dječija soba je projektovana za dvoje djece i organizovana je tako da ostane dovoljno mjesta za igru i učenje. Krevet na sprat je napravljen u nešto nižoj varijanti, što odraslima olakšava pristup gornjem ležaju i komunikaciju sa djecom. Pored prozora koji ima modernu rolo-zavjesu i LED svjetlo, smješteni su mali radni sto i udoban puf. Garderobni ormar sa prozirnim staklenim frontovima i unutrašnjom rasvetom daje cijeloj sobi moderan i prozračan izgled.

Između dnevne zone i spavaćih soba smješteno je zajedničko kupatilo koje prati minimalistički dizajn ostatka stana. Umjesto glomazne kabine, tuš-zona je obložena modernim podnim porculanskim pločicama i ugrađenim rešetkama, a veliko ogledalo na zidu vizuelno duplira širinu prostorije.

mali stan od 37 kvadrata

Izvor: Youtube / Fabibi Felix

Glavna spavaća soba ima svoje zasebno kupatilo, što je pravi luksuz za stan ove kvadrature. Soba je uređena u toplim, zemljanim tonovima sa velikim ogledalom na zidu koje reflektuje svjetlost sa prozora. Uzglavlje bračnog kreveta je tapacirano, a iznad njega su izvedene plitke otvorene police i niše. Plakar sa unutrašnjim osvjetljenjem ponovo koristi trik sa staklenim vratima, dok je na zidu naspram kreveta pozicioniran televizor. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.