Iz UIO priznaju da mi moglo biti poteškoća: Građani BiH od sutra mogu tražiti povrat PDV-a za prvi stan

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, kada će moći da se podnesu i zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine.

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Šef Odsjeka UIO za povrat, knjigovodsveno praćenje i analizu Milica Vidović rekla je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja.

"Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, niti kuće koje je lice samostalno izgradilo", istakla je Vidovićeva.

Iz Uprave su dodali da kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodičnog domaćinstva, koji ne posjeduje nekretninu.

Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima UIO u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

"Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. godine", pojasnili su iz UIO.

Vidovićeva je navela da se potrebna dokumenta za podnošenje zahtjeva prikupljaju na nekoliko mjesta, poput opštinske i gradske uprave, CIPS, notarski ugovori, dokaz da je stan uknjižen i ostalo.

"Zakonski rok za povrat PDV-a je maksimalno šest mjeseci od podnošenja zahtjeva. Stan za koji se odobri povrat PDV-a ne se smije prodati u roku od pet godina", istakla je Vidovićeva.

Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a jeste prosječna cijena stana sa PDV-om u BiH koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju, u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora.

"Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju", rekla je Vidovićeva.

Na primjer, ukoliko je ugovor o kupoprodaji stana zaključen 31. jula 2025. godine maksimalan iznos povrata koji kupac može ostvariti je 25.149 KM, s obzirom na to da je prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku BiH za drugi kvartal te godine prosječna cijena stana po metru kvadratnom iznosila 3.147 KM.

Vidovićeva je navela da jedno od čestih pitanja koje dobijaju jeste da li kupac prvog stana može podnijeti zahtjev za kuću koju je sam izgradio.

"Da, ali isključivo pod uslovom da je gotov stambeni objekat kupljen direktno od prodavca koji je obračunao i uplatio 17 odsto poreza na cjelokupnu vrijednost te kuće. Povrat se ne može ostvariti za kuću koju je kupac samostalno gradio prikupljanjem pojedinačnih računa za građevinski materijal i radove", objasnila je Vidovićeva.

Ona je naglasila da je sve ove i ostale potrebne informacije moguće pronaći na internet stranici UIO BiH.

TEGELTIJA: DVA RAZLOGA ZBOG KOJIH OČEKUJEMO TEŠKOĆE

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno dosta dokumenata različitih institucija, ali da će Uprava probati da preuzme ono što može da uradi umjesto građana.

Tegeltija je na konferenciji za novinare rekao da zna da ljudi koji su pravili kuću razmišljaju da imaju pravo na povrat jer su i oni nekome platili PDV, ali je istakao da zakon ne odobrava takvo pravo.

Dodao je da ostaje da se vidi da li će politika donijeti drugačije odluke posredstvom nove izmjene zakona, ali da Uprava nema problem da se vrati PDV za ono za šta je plaćen.

On je napomenuo da je povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine prva izmjena u Zakonu o PDV-u na koju je UIO dala saglasnost, a da se parlamentarnoj proceduri nalazi nekoliko varijanti izmjena.

Ponovio je da sutra stupa na snagu Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, te podsjetio da je nadležni zakon stupio na snagu u aprilu lani.

Tegeltija je rekao da očekuju poteškoće u implementaciji ovog zakona iz dva razloga – jer se građani u BiH prvi put susreću sa procedurama UIO koje provodi upravni postupak i jer se zaposleni u UIO prvi put sreću sa ovom materijom.

"Sve ono što se bude kroz primjenu zakona i pravilnika pojavilo kao otvoreno pitanje za koji nije dat jasan odgovor pokušaćemo da pojasnimo kroz pravilnik i razgovor sa Upravnim odborom UIO", poručio je Tegeltija

(Srna7Mondo)