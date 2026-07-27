Mještani Ramića i Dragočaja najavili protest zbog deponije, "Depot" poziva na razgovor

Mještani banjalučkih naselja Ramići i Dragočaj najavili su protest zbog problema sa regionalnom deponijom u Ramićima, navodeći da godinama čekaju rješenje zbog neprijatnih mirisa i straha od mogućeg zagađenja.

Izvor: mondo.ba

Protest je zakazan za srijedu, 29. jula, u 14.30 časova na skretanju prema deponiji.

Direktor Regionalne deponije "Depot" Ratko Jokić rekao je da razumije nezadovoljstvo građana i najavio da će prisustvovati protestu kako bi čuo njihove zahtjeve.

"Razumijem građane Ramića i Dragočaja kada kažu da ne mogu da trpe neprijatan miris, ali isto tako svakodnevno radimo na tome da se poboljša stanje i da regionalna deponija što manje utiče na životnu sredinu", rekao je Jokić.

On je naveo da se na deponiji redovno vrši prijem i tretman otpada, kao i monitoring vazduha i zemljišta, ističući da su podaci transparentni.

Jokić je poručio da se rješenje ne može pronaći preko noći, već da je potrebno razgovarati i zajednički tražiti najbolje rješenje za građane i lokalne zajednice koje koriste deponiju.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ranije je najavio izmještanje deponije u Ramićima, projekat vrijedan oko 30 miliona evra.