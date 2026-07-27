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Užas u Parizu: Izbodene tri žene, među njima i trudnica

Užas u Parizu: Izbodene tri žene, među njima i trudnica

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U napadu nožem u blizini Porte de Klišija u Parizu, tri žene su povrijeđene, među kojima je i trudnica.

Napadač u parizu ranio tri žene nožem Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Tri žene, među kojima je i jedna trudnica, izbodene su nožem u ponedjeljak oko 11:30 časova u blizini Porte de Klišija u Parizu.

Policija je saopštila da su povrijeđene žene zbrinule ekipe Hitne pomoći i da su prevezene u bolnicu. Jedna od žrtava nalazi se u kritičnom stanju.

Osumnjičeni, 31-godišnji muškarac za kojeg se vjeruje da ima psihičkih problema, uhapšen je na mjestu napada nakon policijske intervencije. Prema navodima lokalnih medija, kod sebe je imao dva noža.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se muškarac kako u tom dijelu grada maše sa dva noža, prije nego što su ga prolaznici savladali i oborili na zemlju.

Na jednom posebno uznemirujućem snimku vidi se kako muškarac nasrće na jednu ženu, držeći u ruci jedan od noževa.

(Kurir/MONDO)

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Pariz napad žene

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