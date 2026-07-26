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Velika potjera u Berlinu za osumnjičenim koji je uletio u masu na Prajdu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Velika potjera u Berlinu za osumnjičenim koji je uletio u masu na Prajdu: Ima mrtvih i povrijeđenih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno nakon što je vozilo uletjelo među okupljene u centru Berlina, dok je nekoliko ljudi navodno napadnuto i nožem.

Napada na Prajd u Berlinu Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Jedna osoba je poginula, a još 16 je povrijeđeno kada je vozilo uletjelo među okupljene na Prajdu u Berlinu. Policija traga za 21-godišnjim Abdulom B., koji je odranije poznat bezbjednosnim službama i povezuje se sa islamističkim krugovima.

Berlinska policija objavila je ime i fotografiju osumnjičenog za napad koji se u subotu uveče dogodio u blizini parka Tirgarten, tokom održavanja Prajda, odnosno manifestacije poznate kao Christopher Street Day.

Za Abdulom B. (21) pokrenuta je intenzivna potraga širom njemačke prestonice. Policija ga opisuje kao mladića mršavije građe, crne kose i tamne brade, koji je posljednji put viđen u crnoj dukserici i bijelim pantalonama. Građani su upozoreni da mu ne prilaze jer se smatra „naoružanim i opasnim“.

On se sumnjiči da je učestvovao u napadu u kojem je jedna osoba izgubila život, dok je još 16 povrijeđeno. Pojedini povrijeđeni nalaze se u životnoj opasnosti.

Napad se dogodio oko 22 časa, kada je bijelo vozilo, opisano kao kombi ili manji terenac, velikom brzinom uletjelo među ljude okupljene kod Tirgartena. Vozilo je kasnije pronađeno napušteno u parku, gdje je, prema dostupnim informacijama, udarilo u drvo.

Policija vjeruje da je iz njega potom pobjegla jedna ili više osoba. Pored ljudi koje je vozilo pokosilo, prijavljeno je i da je nekoliko osoba povrijeđeno hladnim oružjem. Sve okolnosti napada i eventualno učešće drugih osumnjičenih još se utvrđuju.

Abdul B. je odranije poznat policiji i dovodi se u vezu sa islamističkom scenom u Berlinu, ali vlasti još nisu zvanično saopštile motiv napada.

U potragu su uključene hiljade policajaca, a koriste se helikopteri i termovizijske kamere. Operacija je proširena na cijeli Berlin, dok je građanima upućen poziv da policiji dostave fotografije i snimke nastale tokom incidenta.

Nakon napada manifestacija je prekinuta, a okupljeni su evakuisani preko Brandenburške kapije. Oko 30 ljudi zbrinuto je na licu mjesta zbog šoka.

Gradonačelnik Berlina Kai Vegner ocijenio je da je riječ o "napadu na slobodno i otvoreno društvo", dok je njemački kancelar Fridrih Merc događaj nazvao "užasnim činom" i obećao potpunu istragu i kažnjavanje odgovornih.

 (BBC/Mondo) 

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