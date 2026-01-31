logo
Najveći prinos u posljednjih 25 godina: Poljoprivrednik dijeli besplatan krompir građanima Berlina

Najveći prinos u posljednjih 25 godina: Poljoprivrednik dijeli besplatan krompir građanima Berlina

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Obiman rod krompira, najveći u posljednjih 25 godina, inspirisao je jednog poljoprivrednika da u Berlinu besplatno podijeli krompir građanima.

Poljoprivrednik dijeli besplatan krompir građanima Berlina Izvor: Shutterstock

Narodne kuhinje, skloništa za beskućnike, vrtići, škole, crkve i neprofitne organizacije nalaze se među onima koji su uzeli krompir, piše "Gardijan".

Tone krompira preuzeo je i berlinski zoološki vrt kako bi prehranio životinje.

Građani Berlina, od kojih mnogi osjećaju pritisak zbog rasta troškova života, stigli su na unaprijed najavljena mjesta za odlaganje krompira sa vrećama, kantama i kolicma.

Usljed prave "poplave krompira", kako je nazvan ovaj događaj, mnoštvo recepata je podijeljeno na mreži.

Prema zvaničnoj statistici, Nijemci u prosjeku potroše 63 kilograma krompira po osobi godišnje.

