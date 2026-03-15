"CIA mi čita poruke, optužiće me da sam strani agent": Taker Karlson zaratio sa Trampom zbog rata u Iranu

Taker Karslon vjeruje da će ga uhapsiti CIA i da će biti optužen za kršenje Zakona o registraciji stranih agenata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Taker Karlson, poznati i kontroverzni američki novinar, se obratio javnosti na svom "X" nalogu i tvrdi da je CIA (Centralno-obaveštajna agencija) čitala njegove poruke sa određenim ljudima u Iranu prije početka izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" koja je počela u subotu 28. februara ove godine. On smatra da se sprema njegovo hapšenja i da bi mogla da bude podignuta protiv njega krivična prijava Ministarstvu pravde, prenosi "Independent".

On je u petominutnom snimku naveo da vjeruje da će biti optužen za kršenje Zakona o registraciji stranih agenata. On pravda sebe riječima da nikada nije djelovao kao strani agent iako jeste imao komunikaciju sa ljudima iz Irana što je priznao, ali nije dao više detalja o tome.

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime.pic.twitter.com/XgoluHw8EG — Tucker Carlson (@TuckerCarlson)March 14, 2026

Smatra da je optužba politički motivisana. Takođe, kazao je da vjeruje da je ovo nastavak njegovog verbalnog sukoba sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

"Ja nisam zabrinut zbog ovog navodnog krivičnog dijela iz više razloga. Ja nisam strani agent niti sam ikada uzimao novac od bilo koga. Moj je posao da razgovaram sa mnogima sve vrijeme i da shvatim šta se dešava u svijetu. Ja od toga živim i neću prestati to da radim. Ja sam takođe Amerikanac. Ja smijem da razgovaram sa svima, nemam tajne tako da je cijeli ovaj slučaj smiješan", rekao je Karlson u svom današnjem obraćanju.

I sam Tramp se oglasio o Karlsonu. Nazvao ga je ludim.

"On se potpuno izgubio. Znao sam to odavno, on nije član MAGA pokreta.

MAGA spašava našu zemlju. MAGA pravi našu državu ponovo snažnom", rekao je Tramp prije nekoliko dana o Karlsonu.

Ko je Taker Karlson?

Taker Karlson je poznati američki novinar koji ima svoj podkast "Šou Takera Karlsona". Pobornik je Trampovog MAGA (Make America Great Again) pokreta, ali je istovremeno veliki i oštar kritičar politike Trampa, naročito za rat na Bliskom istoku.

Na sebe je skrenuo pažnju svjetske javnosti kada je u Moskvi uradio uživo intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Taj intervju je podigao veliku buru u svijetu, naročito je razbjesnio tadašnjeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i njegove najbliže saradnike.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.