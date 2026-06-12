Muškarac iz Zvornika uhapšen jer je pijan vrijeđao radnika benzinske pumpe

Muškarac sa više od dva promila alkohola u krvi verbalno je napao radnika na benzinskoj pumpi, nakon čega je policija hitno reagovala.

Izvor: MONDO

Zvorničanin čiji su inicijali M.D. uhapšen je zbog vrijeđanja i upućivanja pogrdnih riječi radniku benzinske pumpe na području tog grada, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Alko-testom je utvrđeno da M.D. u krvi ima 2,08 promila, te je i sankcionisan.

Policija je na području Zvornika uhapsila muškarca iz Malog Zvornika čiji su inicijali M.M. jer je vozio automobil sa 1,51 promilom alkohola u krvi.