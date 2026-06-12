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Muškarac iz Zvornika uhapšen jer je pijan vrijeđao radnika benzinske pumpe

Muškarac iz Zvornika uhapšen jer je pijan vrijeđao radnika benzinske pumpe

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Muškarac sa više od dva promila alkohola u krvi verbalno je napao radnika na benzinskoj pumpi, nakon čega je policija hitno reagovala.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Zvorničanin čiji su inicijali M.D. uhapšen je zbog vrijeđanja i upućivanja pogrdnih riječi radniku benzinske pumpe na području tog grada, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Alko-testom je utvrđeno da M.D. u krvi ima 2,08 promila, te je i sankcionisan.

Policija je na području Zvornika uhapsila muškarca iz Malog Zvornika čiji su inicijali M.M. jer je vozio automobil sa 1,51 promilom alkohola u krvi.

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Tagovi

Zvornik hapšenje

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