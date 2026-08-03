Požari pod kontrolom kod Trebinja: Uspješno odbranjena sela Biograd i Luke, vatrogasci i dalje na terenu

Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta, ni puteve, rečeno je u trebinjskoj Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

U selu Biograd je stabilno i od jutros nije bilo vjetra, a vatrogasci će reagovati ako požar ponovo krene prema naseljenom mjestu.

Požari su i dalje aktivni u selu Kotezi, Trebinjska brda i na Zupcima, a vatrogasci prate situaciju koja je za sada stabilna, a dalji razvoj će najviše zavisiti od vremenskih uslova i od vjetra.

Trebinjski vatrogasci su do kasno sinoć bili na terenu kod sela Biograd i Luke i zahvaljujući velikom trudu i brzom reagovanju odbranjena su naseljena mjesta i objekti.

Osim pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice, na terenu su i pripadnici trebinjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava.