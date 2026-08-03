Nakon više od jednog vijeka, Španija će doživeti potpuno pomračenje Sunca, dok će meteorski roj i poravnanje planeta dodatno obogatiti nebeski spektakl.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Španija će uskoro će doživeti svoje prvo potpuno pomračenje Sunca posle više od 100 godina, a putanja potpune sjenke 12. avgusta obuhvatiće i Island i Grenland. Spektakl naredne godine trajaće još duže.

Po prvi put nakon više od jednog vijeka, potpuno pomračenje Sunca biće vidljivo iz kontinentalne Španije, a narednog ljeta očekuje se još duži nebeski spektakl.

To je još značajnije kada se uzme u obzir da se poslednje potpuno pomračenje Sunca u Španiji, ne računajući Kanarska ostrva, dogodilo samo dva dana prije potonuća Titanika 1912. godine, piše Euronews.

Pošto je to retko hibridno pomračenje predstavljalo kombinaciju prstenastog pomračenja i svega nekoliko sekundi potpune tame nad Španijom, mnogi smatraju da je posljednje "pravo" potpuno pomračenje u toj zemlji zapravo bilo 1905. godine.

Kada se tome dodaju meteorski roj koji će dostići vrhunac i poravnanje šest planeta istog dana, nebo će ponuditi izuzetan prizor.

Dana 12. avgusta, nebo iznad Iberijskog poluostrva potamneće baš u trenutku kada Sunce bude zalazilo, dok će dijelovi Grenlanda i Islanda doživjeti isti fenomen, jer će se Sunce, Mjesec i Zemlja savršeno poravnati.

I sama sjenka Mjeseca putuje impresivnom brzinom. Umbra - najtamniji dio Mesečeve senke koji potpuno zaklanja Sunce - preći će oko 8.260 kilometara za približno sat i po, uglavnom iznad praznog Atlantskog okeana.

Pomračenje će započeti u blizini Sjevernog pola, a zatim će se kretati ka jugu. Potpuna faza trajaće najviše dva minuta i 18 sekundi, dok će najveće trajanje potpune tame biti zabilježeno zapadno od obale Islanda.

Vidi opis Potpuno pomračenje Sunca poslije više od jednog vijeka: U ovoj evropskoj zemlji će se uskoro dan pretvoriti u noć Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Spektakl će se završiti iznad Sredozemnog mora.

Lovci na pomračenja pripremaju se za spektakl

Stotine miliona ljudi koji se neće nalaziti na putanji potpune senke takođe će imati priliku da posmatraju djelimično pomračenje.

Ono će biti vidljivo čak do Aljaske i Sibira, obuhvatajući Kanadu, sjever SAD, veliki dio Evrope i zapadne Afrike.

Što je posmatrač bliži putanji potpune sjenke, veći dio Sunčevog diska biće zaklonjen Mesecom. Tako će u Dablinu biti prekriveno 94% Sunca, u Oslu 83%, u Montrealu 18%, u Njujorku 9%, a u Norfolku u saveznoj državi Virdžinija oko 2%.

Posebne naočare za posmatranje pomračenja neophodne su čak i kada je vidljiv samo mali dio Sunčevog diska.

Kosmički spektakl biće još impresivniji jer će dan započeti poravnanjem šest susednih planeta koje će pre svitanja formirati luk na nebu, dok će se poslije zalaska Sunca, pod nebom bez Mesečine, dogoditi vrhunac meteorskog roja Perseidi.

Ko organizuje javna posmatranja i naučne eksperimente?

Evropska svemirska agencija (ESA) organizovaće prenos uživo iz Astrofizičke opservatorije Havalambre u Španiji, kao i javno okupljanje u gradu Leonu.

NASA će takođe emitovati sopstveni program, kao i italijanski projekat Virtual Telescope Project i druge organizacije.

"Za mene ovo nije samo naučni trenutak. Nije samo nevjerovatno poravnanje nebeskih tijela. Ovo je i veoma ljudski trenutak“, rekla je direktorka naučnog programa ESA, Kerol Mandel.

"To je prava ljudska povezanost između nas, sa stopalima čvrsto na Zemlji i pogledom uprtim ka kosmosu."

Istraživački timovi sa američkih univerziteta učestvovaće u posmatranju lansiranjem više od 60 balona na velikim visinama iz Španije i Islanda kako bi proučavali promene u Zemljinoj atmosferi tokom pomračenja, kada temperatura nakratko opada.

To je deset puta više balona nego što ih je lansirano tokom potpunog pomračenja Sunca 2024. godine koje je oduševilo Sjevernu Ameriku.

"Nekoliko minuta nije mnogo vremena, ali je sasvim dovoljno da utiče na atmosferu i omogući nam da proučimo hladnu, tamnu Mjesečevu sjenku na Zemlji", rekla je Anđela De Žarden sa Državnog univerziteta Montana, koja vodi projekat balona finansiran od strane NASA-e.

Još nebeskih spektakala dolazi

Godine 2027. očekuje se izuzetno dugo potpuno pomračenje Sunca koje će omogućiti gotovo tri puta duže posmatranje.

Južni dio Španije biće u središtu događaja 2. avgusta 2027, kada će potpuna faza trajati do šest minuta i 23 sekunde, a putanja će se nastaviti preko Maroka, Alžira, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Zatim će 26. januara 2028. prstenasto pomračenje Sunca zaokružiti španski "trilogiju" nebeskih događaja, što je, prema riječima Kerol Mandel iz ESA, "srećna slučajnost".

Astronom Andrej Žukov iz Kraljevske opservatorije Belgije kaže da nikada ne može da se zasiti pomračenja, bez obzira na njihovo trajanje ili način nastanka.

Njegova naučna misija Proba-3 tokom prethodne dvije godine proizvela je više od 60 simuliranih potpunih pomračenja Sunca, pri čemu je najduže trajalo pet sati i 38 minuta, zahvaljujući dvama satelitima koji lete u preciznoj formaciji.

(MONDO)