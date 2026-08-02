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Potonuo čamac pun turista kod poznatog grčkog ljetovališta: Hitno intervenisala obalska straža

Potonuo čamac pun turista kod poznatog grčkog ljetovališta: Hitno intervenisala obalska straža

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Potonuo motorni čamac sa pet putnika u Grčkoj.

Potonuo motorni čamac sa pet putnika u Grčkoj Izvor: Steve Hawkins Photography / Alamy / Profimedia

U Grčkoj je potonuo motorni čamac sa pet putnika u subotu 1. avgusta, piše "Prototema". Čamac je potonuo blizu mjesta Agios Nikolaos Siviris na Kasandri na poluostrvu Halkidiki.

Na čamcu su bili turisti iz Rumunije, ali su na svu sreću svi preživjeli i uspjeli su da doplivaju do obale koja je bila u blizini. O nesreći je obaviještena Lučka uprava Nea Mudanje.

Službenici i obalska straža su odmah izašli na mjesto potonuća patrolnim vozilom. Svi putnici su na svu sreću preživjeli i u dobrom su stanju.

Čamac je ubrzo izvučen bezbjedno iz mora i prebačen je na kopno. Zasad nije poznato kako je čamac potonuo.

(Mondo.rs)

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Tagovi

čamac Grčka nesreća

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