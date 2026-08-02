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Drvarčanin stradao kod Grahova tokom šumskih radova

Drvarčanin stradao kod Grahova tokom šumskih radova

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Muškarac (58) iz Drvara poginuo je tokom šumskih radova u mjestu Gudeja, na području opštine Bosansko Grahovo. Policija utvrđuje okolnosti nesreće.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Muškarac /58/ iz Drvara smrtno je stradao tokom šumskih radova u mjestu Gudeja u opštini Bosansko Grahovo.

Policiji je ova nesreća prijavljena sinoć, nakon čega su policijski službenici policijskih uprava Bosansko Grahovo i Drvar izvršili uviđaj, a dežurni mrtvozornik utvrdio smrt nastradalog.

Policijski službenici su nastavili s preduzimanjem mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja, naveli su iz Policijske uprave Bosansko Grahovo.

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Tagovi

grahovo Drvar nesreća radnik

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