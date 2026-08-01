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Spriječeno filmsko bjekstvo iz KPZ Niš: Htio dronom da prebaci pištolj robijašu, otkriven u posljednji čas

Spriječeno filmsko bjekstvo iz KPZ Niš: Htio dronom da prebaci pištolj robijašu, otkriven u posljednji čas

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pripadnici policije u Nišu spriječili su filmsko bjekstvo iz tamošnjeg Kazneno-popravnog zavoda i uhapsili muškarca kod kojeg su pronađeni dron, pištolj i municija.

Spriječeno filmsko bjekstvo iz KPZ Niš Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Nišu je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je planirala bijeg osuđenika iz Kazneno-popravnog zavoda.

Prema saznanjima, osumnjičeni je namjeravao da pomoću drona ubaci pištolj sa municijom u krug zatvora. Plan je bio da oružje preuzme osuđenik iz Novog Pazara, koji izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-u Niš.

Kako se sumnja, nakon što dođe do pištolja, osuđenik je trebalo da njime savlada i otme zatvorskog stražara, a zatim, koristeći ga kao taoca, pobjegne iz zatvora.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, kao i da li je u planiranje bjekstva bilo uključeno još osoba.

 (Telegraf/Mondo) 

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Tagovi

niš zatvor bjekstvo policija

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