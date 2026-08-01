Spriječeno filmsko bjekstvo iz KPZ Niš: Htio dronom da prebaci pištolj robijašu, otkriven u posljednji čas

Pripadnici policije u Nišu spriječili su filmsko bjekstvo iz tamošnjeg Kazneno-popravnog zavoda i uhapsili muškarca kod kojeg su pronađeni dron, pištolj i municija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Nišu je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je planirala bijeg osuđenika iz Kazneno-popravnog zavoda.

Prema saznanjima, osumnjičeni je namjeravao da pomoću drona ubaci pištolj sa municijom u krug zatvora. Plan je bio da oružje preuzme osuđenik iz Novog Pazara, koji izdržava zatvorsku kaznu u KPZ-u Niš.

Kako se sumnja, nakon što dođe do pištolja, osuđenik je trebalo da njime savlada i otme zatvorskog stražara, a zatim, koristeći ga kao taoca, pobjegne iz zatvora.

Prilikom hapšenja kod osumnjičenog su pronađeni dron, pištolj i osam metaka. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, kao i da li je u planiranje bjekstva bilo uključeno još osoba.

(Telegraf/Mondo)