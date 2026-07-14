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Osuđenik Mirnes Ribić pobjegao iz tuzlanskog zatvora: Policija raspisala potragu za njim

Osuđenik Mirnes Ribić pobjegao iz tuzlanskog zatvora: Policija raspisala potragu za njim

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Osuđenik Mirnes Ribić iz Lukavca pobjegao je iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Kozlovac u Tuzli, a za njim je raspisana interna potjernica.

Mirnes Ribić pobjegao iz tuzlanskog zatvora Izvor: Shutterstock

Kako je rečeno za Klix.ba,  Ribić je iz ove kazneno-popravne ustanove pobjegao juče, dok je izdržavao zatvorsku kaznu. Nadležne službe odmah su pokrenule potragu, a u toku su aktivnosti na njegovom pronalasku.

"Operativnom centru je juče prijavljeno da se M. R. rođen 1997. godine nije pojavio na radnom mjestu u okviru Kazneno-popravnog zavoda. Nakon toga, slučaj je dalje prijavljen odsjeku za potrage koji je raspisao operativnu i centralnu potjernicu", kazala je portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Ribić je boravio u KPZ-u koji je poluotvorenog tipa, a u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima. Među takvima je upravo i Ribić.

Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem.

Taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog težine nanesenih povreda i okolnosti pod kojima se napad dogodio.

Okolnosti Ribićevog bijega i tok potrage javnosti zasad nisu saopšteni.

(Mondo)

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Tagovi

Tuzla zatvor bjekstvo zatvorenici

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