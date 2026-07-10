Uhapšen muškarac iz Ugljevika: Preko Vibera slao eksplicitne poruke i uznemiravao žene iz Tuzle

Pripadnici MUP-a TK, u saradnji sa kolegama iz Repulike Srpske i ZHK, uhapsili su D.L. (1991) iz Ugljevika zbog sumnje da je mjesecima seksualno uznemiravao i psički zlostavljao više žena.

Izvor: MUP TK

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, tačnije Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, uspješno su rasvijetlili slučaj višemjesečnog proganjanja.

U bliskoj saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK), lociran je i lišen slobode osumnjičeni D.L. (1991) iz Ugljevika.

Akcija je sprovedena na osnovu naredbe Općinskog suda u Tuzli i pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, čime je zvanično okončana opsežna dvomjesečna istraga.

Istraga je pokrenuta nakon što je više ženskih osoba s područja Tuzle podnijelo zvanične prijave u kojima navode da proživljavaju strašno seksualno uznemiravanje i kontinuirano psihičko nasilje putem mobilnih aplikacija.

Osumnjičeni D.L. je u periodu od maja do jula 2026. godine, koristeći aplikaciju Viber sa više različitih telefonskih brojeva, kontinuirano i u više navrata žrtvama slao ogroman broj poruka seksualno eksplicitnog sadržaja. Pored tekstualnih poruka, on je oštećenim ženama slao i neprimjerene fotografije te videozapise.

Ovakvo ponašanje je kod žrtava izazvalo osjećaj straha, duboke uznemirenosti, te je grubo povrijedilo njihovo lično dostojanstvo.

Pretresi u Ugljeviku i Grudama

U sklopu ove koordinisane i opsežne policijske akcije, istražitelji su 9. jula 2026. godine izvršili detaljne pretrese stambenih objekata, pokretnina, kao i lični pretres osumnjičenog D.L. na području Ugljevika i Gruda.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti i digitalni uređaji koji se direktno dovode u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela, a koji će u daljem toku postupka biti korišćeni kao ključni dokazi protiv osumnjičenog.

Nakon završene kriminalističke obrade i sačinjavanja službenog izvještaja, D.L. se danas, 10. jula 2026. godine, predaje u nadležnost postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. On se tereti za teška krivična djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH, i to za Psihičko nasilje iz člana 181.b. stav 2, kao i za Spolno uznemiravanje iz člana 203.a. stav 3 u vezi sa stavom 2 istog Zakona.