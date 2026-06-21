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Tragedija u Ugljeviku: Devetnaestogodišnjak se utopio na bazenima

Tragedija u Ugljeviku: Devetnaestogodišnjak se utopio na bazenima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Devetnaestogodišnji mladić M. S. utopio se na bazenima u opštini Ugljevik. Uprkos hitnim mjerama reanimacije, dežurni ljekar Doma zdravlja mogao je samo konstatovati smrt, a policija i tužilaštvo utvrđuju okolnosti nesreće.

Utapanje ilustracija Izvor: Shutterstock

Devetnaestogodišnjak M. S. utopio se danas na bazenima u opštini Ugljevik, rečeno je Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

Prema do sada prikupljenim informacijama, mjere reanimacije preduzete su odmah kada je mladić izvučen iz vode, nakon čega je prevezen u Dom zdravlja Ugljevik, gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt.

Pod nadzorom dežurnog tužioca preduzimaju se mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti tragičnog događaja, kao i tačnog uzroka smrti.

Tužulaštvo su o utapanju koje se dogodilo u 13.00 časova obavijestili pripadnici Policijske stanice Ugljevik, a dežurni tužilac izašao je na lice mjesta i rukovodio uviđajem.

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Ugljevik bazen utapanje

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