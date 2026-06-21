Hospitalizovani u UKC-u: Ruska porodica sa djetetom teško povrijeđena u stravičnom udesu kod Banjaluke

Ruska porodica i njihovo dijete hospitalizovani su nakon teške saobraćajne nesreće u blizini Banjaluke, saopštila je Ambasada Rusije u BiH.

Izvor: Branislava Vukelić/Srna

"Dana 20. juna 2026. godine, usljed saobraćajne nesreće na auto-putu Prijedor-Banjaluka porodica ruskih državljana, koju su činili bračni par i malo dijete, povrijeđena je u automobilu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su ruski državljani prevezeni u Univerzitetski klinički centar RS, gdje im se, kako je objavljeno, trenutno ukazuje hitna medicinska pomoć, objavljeno je na Telegram kanalu Ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug.

Ruska diplomatska misija je takođe pojasnila da je Ambasada u kontaktu sa nadležnim organima Republike Srpske i da pažljivo prati stanje žrtava.

Podsjetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor, nastradale su dvije ženske i jedna muška osoba, dok su tri osobe povrijeđene, saopšteno je iz banjalučkog Doma zdravlja.

"Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete staro osam godina, nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje liječenje", naveli su iz Doma zdravlja.

Dojavu o teškoj saobraćajnoj nesreći dobili su u subotu u 14.39 časova i odmah su na lice mjesta upućene dvije ekipe sa sanitetskim vozilima.

"Dolaskom na mjesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri lica bez znakova života. Prema informacijama sa mjesta događaja, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat", kazali su u Domu zdravlja.

U intervenciji su učestvovali i pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.

(Nezavisne)